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蘋果祖傳「5W充電頭」將退場！網笑：庫存終於清完了

▲蘋果5W豆腐頭在不少地區都「已完售」，台灣目前還有現貨，但應該也是最後一批了！（圖／翻攝官網）
▲蘋果5W豆腐頭在不少地區都「已完售」，台灣目前還有現貨，但應該也是最後一批了！（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-17 11:37:41

在蘋果秋季發表會之前，蘋果祖傳 5W充電器即將退場！歷經iPhone 4一直到iPhone 11都有提供的5W USB 充電器，近期不少地區包含日本、德國、法國、西班牙、澳洲等地區的線上商店都出現「已完售」，台灣線上商店目前還是可以購得，但應該也是最後庫存商品了，在各手機大廠力拼快充之際，充電緩慢的5W豆腐頭，「已完售」也是早晚的事，網友也忍不住表示：「庫存終於清完了！」

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被稱之為祖傳豆腐頭的蘋果 5W USB 充電器，從iPhone 4開始就隨盒提供給消費者，直到以環保為名停止隨盒提供充電器才沒有提供，讓這顆祖傳5W豆腐頭持續慢慢銷售。但5W超緩慢的充電速度也被果粉自己人暗酸，「安全快充停售」、「這顆可是顧電池健康度100%的神器」，甚至忍不住問：「庫克當年是訂了多少貨？」、「庫存賣幾年終於清完了！」，而超慢的充電速度能賣完也讓不少人吃驚！「這東西還有人在用？」、「5W的老古董確實該下架了」。

蘋果台灣的線上商店目前都還有現貨，Apple 5W USB 電源轉接器售價590元，但相同的價格其實可以直接買到12W USB 電源轉接器，甚至是20Ｗ的轉接器也都是590元，同樣價格可以買到更高瓦數的充電頭，感覺會選擇5W充電頭的人應該會是少數。

▲蘋果豆腐頭。（圖／翻攝官網）
▲蘋果線上商店5W豆腐頭還可以下單，但售價和12W、20W更高功率的充電頭價格相同，感覺還需要一些時間台灣才會「已售完」。（圖／翻攝官網）

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