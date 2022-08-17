經濟部「食品全球GO計畫」開跑！助業者衝刺海內外商機

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經濟部今日攜對外貿易發展協會啟動計畫，首發活動選定韓國、越南、馬來西亞及新加坡4國，在購物中心或大賣場，舉辦「台灣食品連環GO」快閃活動，宣傳推廣糕餅等台灣味食品，並在台北國際會議中心，透過視訊與4國公協會與業者代表，舉行活動開跑大會。
經濟部國際貿易局局長江文若於致詞時表示，台灣食品業具有產品多元化、研發創新及彈性客製化生產的能力，受到各國買主肯定及消費者青睞，糕餅鳳梨酥及飲料珍珠奶茶更成為代表台灣的國民食品，食品計畫盼將台灣健康、安全的食品推向全球。
外貿協會秘書長王熙蒙則指出，台灣食品以往主要銷售到華人市場，近來業者開拓西方市場有所斬獲，已成功打入當地大型連鎖賣場，未來此計畫也將動員駐外單位，按照食品業者拓展市場需求，先由亞洲國家出發，拓展至北美國家、歐洲與大洋洲，「提升國際知名度，擴大食品出口！」
與會的海外買主皆為當地指標性的進口商或通路商，像是韓國的SC Korea和E-MART，越南的SATRA Group和Novaland Group，馬來西亞的Shiny和悅旺貿易，及新加坡的NTUC Fairprice Supermarket和Rezk Connects。
國內出席計畫開跑活動的公協會與業界代表則有駐台北越南經濟文化辦事處副代表Dr. TRAN VAN THUY、馬來西亞友誼及貿易中心商務處處長Mrs. Aninawati Saleh，以及水產、蔬果、糖果餅乾麵食、糕餅、製茶及米穀等8個公協會，與食品業者郭元益、三叔公、味榮、日正、有機園、成偉及石城。