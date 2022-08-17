好心借廁所卻慘遭侵犯！惡狼施暴被撞見　褲留現場成鐵證

台中一陳姓男子，先前因內急到女鄰居小亞（化名）家借廁所，沒想到見她獨自在家、竟起歹念色心，想要對她上下其手，遭小亞拒絕抵抗，趁隙跑出家門向外大聲呼救，陳男竟緊追出去，用力將她拉進屋裡痛毆。所幸這一幕被路人當場撞見，陳男急忙穿上褲子慌張逃離，而警方獲報立即到場，並在現場查扣一條內褲成為鐵證。





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據判決書指出，陳男和小亞曾是鄰居，陳男於今年2月17日10時左右，回到過去舊家附近，因內急到小亞家借廁所，見她獨自一人在家，先是佯裝向她借菜刀，想持刀威嚇她聽從。小亞驚覺不對勁，到廚房拿菜刀後將其藏至椅子下，陳男見狀恐嚇要對她不利，大聲命令小亞觸摸他的下體，並逼迫她進入房間內。



