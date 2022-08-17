艾成墜樓身亡！直播才剛深情表白王瞳：最不想失去的是妳
藝人艾成今（17）日上午10時許，傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，消息一出，各路網友們都湧入社群哀悼，而事實上，艾成和妻子王瞳7月才剛迎來結婚兩週年的大事，他甚至還發文寫道「期待未來的每一年的結婚紀念日」，如今卻傳出悲痛的消息，令各界感到遺憾。
艾成平時常在臉書開直播與粉絲互動，7月27日是他和王瞳結婚兩週年的前一天，當晚他和超級偶像評審黃國倫以及第一屆冠軍張芸京共同直播，演唱到張學友的《不想失去你》時，黃國倫表示「能感受到艾成是用生命在唱」，艾成也坦言「我以前不想失去的是唱歌，但現在不想失去的是王瞳」。
艾成接著在直播表示，他過去曾有40天「連自己的名字都記不得」，但他永遠不會忘記「自己愛著王瞳」，而隔天7月28日，兩人結婚2週年，她也和老婆共進晚餐，並發文寫下「謝謝妳和哈嚕（寵物狗）的陪伴，今天是我們兩週年結婚紀念日，期待未來的每一年的結婚紀念日！我愛妳」，沒想到今日傳來憾事，令人感到不可置信。（編輯：張志浩）
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