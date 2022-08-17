半導體業薪水有多高？月均薪5.5萬、年增幅居電資之冠

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半導體2022年平均月薪54,729元，年增幅4.7%高居電子資訊相關產業之冠，迅速化解2021年薪資下滑0.4%、減少195元的情形。104獵才招聘資深副總經理晉麗明分析，亞馬遜、高通、英特爾等29家外商企業在台灣成立研發中心，所有廠商爭搶的都是同一批人，尤其外商挾著銀彈優勢，中小企業無力抗衡國際外商搶才的銀彈攻勢凌厲，疫情WFH改變人才競爭樣態，關鍵人才加薪10至20%已是必然。
另外，大廠搶才攻勢兇猛，聯發科、台積電、聯電、日月光的人才招募需求，都是千人、甚至萬人起跳，委由獵才公司延攬即戰力中高階管理及技術人才的案件，更是屢創新高，獵才實務上，國立大學理工研究所畢業生年薪已達200萬台幣，3年以上資歷工程師年薪超過300萬元，而中高階主管更是500萬元起跳，人才市場競爭劇烈，本土廠商除了人才增補的壓力，還要積極回防固樁留才，昔日低固定薪加上獎金的制度，已被外商高薪挖角打破。
細看半導體各地區的薪資，北台灣平均月薪5.7萬居冠，南台灣平均月薪5萬首度站上5萬大關，自2015年後再度超越中部平均月薪4.9萬，薪資增幅方面，南部年增幅7.1%，超越北部5%、中部3.6%居各地居之冠。
晉麗明指出，隨著大廠陸續進駐南部，許多南部大廠薪水比照北部，是推升南部半導體薪資的主因；長期來看，南北薪資逐漸縮小，從2016年的1.32倍，降到2022年的1.14倍，綜合地區物價指數，南部物價偏低，薪資持續追近北部，對人才磁吸到南部很有吸引力。