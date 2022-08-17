COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

艾成墜樓亡！生前認「死了也沒關係」　麻木反應嚇壞好友

▲藝人艾成17日驚傳墜樓身亡，過去好友張芸京透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」麻木反應讓她相當擔心。（圖／翻攝艾成的異想世界臉書）
▲藝人艾成17日驚傳墜樓身亡，過去好友張芸京透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」麻木反應讓她相當擔心。（圖／翻攝艾成的異想世界臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 12:12:592022-08-17 12:28:59

藝人艾成今（17）日上午驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，享年40歲，死訊傳出讓演藝圈好友和粉絲相當錯愕和悲痛。事實上，艾成好友張芸京過去透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了」一句話，麻木反應讓她相當擔心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王瞳、艾成、張芸京和潘奕如共同經營《耶一同進城》YouTube頻道，過去好友張芸京在直播中透露，艾成曾說出「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」一句話，讓張芸京心裡相當擔心，她認為如果人對很多事情感到麻木，沒有對生活有感覺和感動，是一件相當可怕的事，希望艾成能夠享受生活。

▲張芸京過去透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」讓她相當擔心。（圖／翻攝耶一同進城YT）
▲張芸京過去透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」讓她相當擔心。（圖／翻攝耶一同進城YT）
如今艾成突然傳出死訊，不僅震驚演藝圈好友，也讓粉絲們悲痛直呼「超偶時期還蠻喜歡聽你唱歌的。願一路好走！」、「真的很捨不得」、「看了好難過」、「人生謝幕，一路好走」、「願你在另一個世界無痛無憂」。

據了解，藝人艾成今（17）日上午10時許，驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，墜落於3號出口處，由於當場死亡並未送醫，享年40歲；目前警方獲報已趕抵現場，詳情仍待進一步釐清。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

艾成墜樓身亡！直播才剛深情表白王瞳：最不想失去的是妳

快訊／藝人艾成蘆洲捷運站墜樓！當場身亡

艾成傳蘆洲墜樓亡！曾握王瞳手留遺言「怕明天見不到妳」

艾成墜樓！《超偶》接連出事　曾悼朱俐靜：活著要更努力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀