艾成墜樓亡！生前認「死了也沒關係」 麻木反應嚇壞好友
藝人艾成今（17）日上午驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，享年40歲，死訊傳出讓演藝圈好友和粉絲相當錯愕和悲痛。事實上，艾成好友張芸京過去透露，艾成曾說「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了」一句話，麻木反應讓她相當擔心。
王瞳、艾成、張芸京和潘奕如共同經營《耶一同進城》YouTube頻道，過去好友張芸京在直播中透露，艾成曾說出「如果我現在死了也沒關係，人生太無趣了。」一句話，讓張芸京心裡相當擔心，她認為如果人對很多事情感到麻木，沒有對生活有感覺和感動，是一件相當可怕的事，希望艾成能夠享受生活。
如今艾成突然傳出死訊，不僅震驚演藝圈好友，也讓粉絲們悲痛直呼「超偶時期還蠻喜歡聽你唱歌的。願一路好走！」、「真的很捨不得」、「看了好難過」、「人生謝幕，一路好走」、「願你在另一個世界無痛無憂」。
據了解，藝人艾成今（17）日上午10時許，驚傳於蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，墜落於3號出口處，由於當場死亡並未送醫，享年40歲；目前警方獲報已趕抵現場，詳情仍待進一步釐清。（編輯：陳雅雲）
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