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4年還3700億！最會償債的財長　蘇建榮：全民努力而來

▲財政部長蘇建榮透露年底學校借調期滿想退下，也提到財長任內印象最深刻的事，尤其4年多來政府實質還債3700多億元，讓國家財政更具韌性，也被封為最會償債的財長。(圖／資料照，記者呂炯昌攝)
▲財政部長蘇建榮透露年底學校借調期滿想退下，也提到財長任內印象最深刻的事，尤其4年多來政府實質還債3700多億元，讓國家財政更具韌性，也被封為最會償債的財長。(圖／資料照，記者呂炯昌攝)

記者顏真真／台北報導

2022-08-17 12:15:19

財政部長蘇建榮在接受專訪時，除談到年底學校借調期滿後想退下來，也提到財長任內印象最深刻的事，總統蔡英文推動投資台灣行動方案，整體經濟結構改變下，帶動稅收增加，也適度還債，過去4年多來，截至去年底總預算實質還債共新台幣3700多億元，國家財政更具韌性。也因此，蘇建榮也被封為最會償債的財政部長，不過，他今（17）日強調，他只是做好應做的工作而已，這些還債成果屬於全民共同努力而來，非他一人所有。

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蘇建榮2014年在台北市長柯文哲邀請下，進入台北市政府擔任財政局長，並在3年內替北市府還債520億元。2016年民進黨執政，蘇建榮入閣擔任財政部政務次長，2018年7月在前財政部長許虞哲卸任後，蘇建榮升任財財政部長，而且4年多來至去年底，在財政總預算已實質還債3700多億元。

蘇建榮說，今年預期總稅收應該會和去年差不多，去年主要來自於證交稅收，因為股市表現比預期好，今年則是因為去年經濟表現好，營所稅有相當不錯的貢獻，因此，今年編列的法定債務還本960億，今年7月底已全數還完，下半年還會再視整體情況，增加還債。

蘇建榮是在2018年7月上任財政部長，根據財政部國庫署統計，在總預算方面，2018年實質還債792億元、2019年885億元、2020年850億元、2021年1200億元，合計還債3727億元。也因為4年多來還債共約3700多億元。也因此，蘇建榮也被封為最會償債的財政部長。不過，對此，蘇建榮今日回應，他只是做好應做的工作而已，這些還債成果屬於全民共同努力而來。

蘇建榮說，過去幾年來總統和院長推動投資台灣行動方案，加速經濟結構轉型，整體經濟表現亮眼。而財政部基於國家債務管控和財源融資調度，在國家稅收有餘裕時，多還一點債，為國家節省利息，也讓政府負債占GDP的比重維持在可以控制的範圍，以提升財政韌性與永續，這原本就是屬於財政部的職責，他只是做好應做的工作而已。

同時，他也指出，就因為在彈性的財政管理下，讓台灣在面對新冠肺炎衝擊時，有足夠的財政能量推出相關的紓困及振興措施，並且還能維持財政穩健。　

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