4年還3700億！最會償債的財長　蘇建榮：全民努力而來

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇建榮說，今年預期總稅收應該會和去年差不多，去年主要來自於證交稅收，因為股市表現比預期好，今年則是因為去年經濟表現好，營所稅有相當不錯的貢獻，因此，今年編列的法定債務還本960億，今年7月底已全數還完，下半年還會再視整體情況，增加還債。
蘇建榮是在2018年7月上任財政部長，根據財政部國庫署統計，在總預算方面，2018年實質還債792億元、2019年885億元、2020年850億元、2021年1200億元，合計還債3727億元。也因為4年多來還債共約3700多億元。也因此，蘇建榮也被封為最會償債的財政部長。不過，對此，蘇建榮今日回應，他只是做好應做的工作而已，這些還債成果屬於全民共同努力而來。
蘇建榮說，過去幾年來總統和院長推動投資台灣行動方案，加速經濟結構轉型，整體經濟表現亮眼。而財政部基於國家債務管控和財源融資調度，在國家稅收有餘裕時，多還一點債，為國家節省利息，也讓政府負債占GDP的比重維持在可以控制的範圍，以提升財政韌性與永續，這原本就是屬於財政部的職責，他只是做好應做的工作而已。
同時，他也指出，就因為在彈性的財政管理下，讓台灣在面對新冠肺炎衝擊時，有足夠的財政能量推出相關的紓困及振興措施，並且還能維持財政穩健。