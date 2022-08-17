艾成墜樓／餐廳「艾叻沙」今才剛推新菜 餐廳電話沒人接
馬來西亞籍超偶歌手艾成，今（17）日上午10時許在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡，當場死亡並未送醫，享年40歲，消息震驚各界。而艾成6月才剛出席活動，宣傳自家南洋餐廳「艾叻沙」，餐廳粉專今凌晨才剛發文上新菜，如今卻傳出不幸消息。
藝人艾成在感情上和妻子王瞳經歷分分合合，餐飲副業也是起起落落，5年前投資200萬元在台北西門町開設「艾叻沙」首店，最多曾在全台展店3間，無奈這兩年遇到疫情大爆發，餐廳生意受到嚴重衝擊，雖然餐廳試圖轉做便當外送，但仍不敵收攤危機，目前「艾叻沙」僅剩台北慶成店，以及另一家位於新竹的艾記竹東店。
艾成今墜樓身亡消息震驚各界，粉絲紛紛湧入粉專哀悼，而「艾叻沙」粉專也恰巧在今天凌晨才剛發文介紹新菜，推出正宗咖哩叻沙，上午11時粉專顯示餐廳正常營業，不過記者去電多次，皆無人接聽。餐廳粉專也陸續湧入粉絲留言：「老闆！謝謝你帶來美味午餐，好遺憾！祝你一路好走」。
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