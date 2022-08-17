就是明天！跨世代論壇邀政壇新星+百萬網紅暢談青年參政

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第二場論壇主要檢討現今國會、議會的選舉制度，對有意參政的青年人是否友善；由媒體人黃揚明主持，與談來賓包括國民黨立委林為洲與蔣萬安、民進黨立委范雲、台北市議員徐弘庭與林亮君，以及東海大學政治系教授沈有忠，和學生代表、高雄學生民主聯盟發起人葉柏廷。台上台下也將針對地方民代(議員)是否該參考中央選制、設立不分區議員席次，交換意見。
第三場論壇討論現今青年參政的年齡限制該如何放寬；由於現行法律規定，參選民代要年滿23歲，參選鄉鎮市長要年滿26歲，參選縣市長要年滿30歲，參選總統則要年滿40歲。如果年底18歲公民權的公民複決案通過，上述參選年齡的規定是否該調整，更為外界關注。本場論壇主持人為鬼才阿水，來賓包括衛福部前部長陳時中、國民黨立委陳以信、民眾黨立委賴香伶、東海大學政治系教授邱師儀，以及學生代表、臺灣青年民主協會理事長張育萌，與會者將和台下青年共同討論參選年齡下修，對台灣民主的影響。可惜的是，《NOWnews今日新聞》也有邀請台北市副市長黃珊珊與會，希望年底最有機會當選台北市長的3人同場，但黃陣營婉拒。
由於年底的九合一大選，將同時進行18歲公民權修憲案的公民複決，青年參政的年齡可望下修至18歲。《NOWnews今日新聞》長期關注修憲和公眾議題，今年因應18歲公民權投票案，轉型為跨世代論壇，邀請各黨派、各年齡層參與討論青年參政議題，期許創造對話空間、凝聚共識外，也提高社會各界對青年參政的進一步關注。
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