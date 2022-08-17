艾成墜樓亡！生前「1身分」成絕響　眾淚：他真的很有才

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而今傳出艾成離世的消息，許多網友也在臉書社團、PTT等發文哀悼，並討論起他生前的代表作，除了在《超級偶像》的歌藝展現外，最多人點名他在《新兵日記》的演出，留言大讚「我就是因為新兵日記知道他的」、「前陣子還在看新兵日記的說」、「蕭德基絕對是最經典，沒有之一」、「艾成的蕭德基在劇中的出場、轉變，真的是經典中的經典」。
此外，過去艾成曾在《新兵日記》獨唱《軍紀歌》的片段，無理頭又自帶R&B的幽默唱法，不僅是許多人在現實的兵營中茶餘飯後的話題，在YouTube的片段也超過千萬點閱，影片下方湧入大批網友「艾成的演技真的很， 歌聲也很好聽，希望你成為天使之後可以繼續唱歌」、「艾成，很喜歡你總是樂觀的態度，真的很有才華」、「以前我每天都一定會翻這個片段好幾次，以後只能當作經典在看了」。
據了解，艾成疑似因心情不好，前往蘆洲找妻子王瞳談心，不過王瞳今天上午在宜蘭有工作，教會請朋友過來陪伴，朋友進入家中後，發現艾成情緒不穩，在屋內陪伴的過程當中，艾成進入房間，隨後自7樓跳下，當場死亡。沒有留遺書，但是根據現場跡證初步判斷，並沒有外力介入，沒有他殺嫌疑。（編輯：張志浩）
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