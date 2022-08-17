艾成餐廳艾記海南雞飯「評價低得嚇人」　網友幫平反

超偶40歲歌手艾成，不只努力發展演藝事業，也是知名餐廳經營者，今（17）日上午在蘆洲捷運站3號出口墜樓身亡，震驚各界，網友議論紛紛，連旗下兩家餐廳都受到高度關注，其中位於新竹的艾記海南雞飯，Google評價竟不到三顆星，網友驚呼「低得嚇人」，但曾前去用餐的民眾則認為是可惜的美味。
藝人艾成近幾年積極發展餐飲副業，雖不敵疫情重創，陸續收掉實體門市，全台只剩「艾叻沙」台北慶成店，以及另一家位在新竹的餐廳「艾記海南雞飯」。艾成今傳出墜樓身亡消息後，旗下餐廳也成為熱門討論，有網友發現新竹「艾記海南雞飯」Google評價竟然不到三顆星「低得嚇人」，引起眾人熱議：「我之前吃過，覺得還可以啊」、「還行，但人氣真的不佳。」
從Google評價網友留言來看：「若是以海南雞飯當賣點，真的蠻失望的，第一次遇到沾醬給這麼小氣的海南雞飯」、「價格不低，餐點份量卻很少」、「海南雞店要不要改成叫白斬雞肉骨茶店，一家四口來吃，吃完的感想就是，可樂跟雪碧真好喝。」給出一星慘烈評價的網友毫不手軟，在127則評論中，平均只獲得2.9顆星，以Google評價來說，是相當不及格的分數。
但也有到訪網友指出，「艾記海南雞飯」位在竹東車站旁的藝術園區內，一般人其實不太會注意到裡面有餐廳，雖然店內人氣真的不怎麼樣，但環境相當舒適、乾淨，覺得這樣的店竟沒什麼客人「有點可惜」。也有導遊在Google評價留言肯定，認為店裡的肉骨茶中藥味濃郁，會讓人想起在馬來西亞帶團的日子。
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