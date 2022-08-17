救命地方高醫發生致命槍擊 柯志恩批：人民一點都不心安
今日上午10點25分左右，高雄三民區高雄醫學大學附設中和醫院（簡稱：高醫）耳鼻喉科診間外，一名56歲的候診男子遭一名歹徒行刑式開槍，在救命的地方發生致命的槍擊事件，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，這讓人民一點都不心安，從政者應好好檢討。
高醫候診區今日發生駭人聽聞的槍擊案，柯志恩指出，最近的高雄一點都不平靜，人民一點都不心安，新任警察局長林炎田在前幾周才告訴大家高雄治安非常優質，而陳其邁市長也非常自豪地說，高雄改善槍擊的比例是六都第一，而今天上午就發生槍擊事件，讓人民非常震驚。
柯志恩認為，很多從政者非常喜歡強調大建設、大投資，但是人民感受最深的，就是他們只要小安全、小幸福、小心安，今天在救命的地方發生致命的槍擊事件，從政者應好好檢討，人民要的是公安、治安，一切都要執政者替大家負責，給人民一個心安的生活，這才是責任所在。
高雄市議會國民黨團表示陳其邁8月8日才在議會高調宣布高雄槍擊案降幅第一，結果隔天小港就發生警匪槍戰，今日更有槍手光天化日在高醫開槍，又讓人民重回去年高雄淪為「慶記之都」的恐怖陰影中，呼籲高雄市政府，不要只是到酒店叫人排排站然後宣布治安很好，而是該拿出實質的表現保護人民的安全。