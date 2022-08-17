艾成墜樓身亡！王瞳還原事發經過 檢方下午相驗釐清死因
藝人艾成今（17）日上午10點10分左右，從蘆洲捷運站共構大樓7樓墜下當場死亡，員警在現場拉起封鎖線，家屬指認確定無誤後，艾成遺體目前已被移往板橋殯儀館；根據警方初步調查，死者近期心情不佳，昨晚前來找老婆王瞳談心，由於王瞳今早還有工作需要前往宜蘭，因此找來2名教友陪同艾成，初步判斷沒有他殺嫌疑，預計今天下午檢察官會相驗。
據了解，昨晚艾成因為心情不好，前往蘆洲捷運站共構大樓7樓，找老婆王瞳談心，不過王瞳今天上午在宜蘭有工作，特定請2位友人邱女、李男前來陪伴艾成，2名友人進入家中後，發現艾成情緒不穩，在屋內陪伴的過程當中，艾成進入房間，隨後約在10點10分左右，，從7樓墜落當場死亡，沒有留遺書，初步判斷沒有他殺嫌疑。
事發第一時間，旁邊超商店員聽到「碰」一聲巨響，就看到死者倒臥血當中，立即報警，蘆洲分局獲報立刻趕抵現場拉起封鎖線，稍早家屬指認確定無誤後，艾成遺體目前已被移往板橋殯儀館。
約莫中午12時30分，王瞳從宜蘭趕回，在藝人李明依的陪同下，來到蘆洲警分局三民派出所說明，警方也請事發當時在屋內陪同邱女、李男配合偵訊釐清案情。（編輯：孫唯容）
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