侯友宜避答是否落跑 林佳龍：新北市民應投給有承諾的人
民進黨台北市長參選人陳時中與新北市長參選人林佳龍今（17）日於黨中央《民主前進挺18》支持18歲公民權宣誓記者會後合體受訪，被問及國民黨今日正式提名侯友宜競選連任新北市長，林佳龍表示，恭喜侯友宜被提名，但侯友宜未像他一樣承諾會坐滿4年，侯有可能半途落跑，「我會呼籲新北市民投票給有承諾會任滿4年的候選人」。
談及侯友宜今日正式獲得提名，林佳龍表示，侯友宜今天接受國民黨提名，要恭喜他，但同時他也會開始被檢驗，包括會不會中途落，必須跟社會講清楚，不然每次在提名完之後承諾跳票，選民就是被欺騙。
林佳龍表示，自己有簽署不落跑聲明，如果新北市民投票給他，讓他當選，那自己一定做滿4年，但侯友宜不承諾，有可能半途落跑，「我會呼籲新北市民投票給有承諾會任滿4年的候選人」。
至於談到國民黨台北市長參選人蔣萬安參加模擬立院，似乎想貼近年輕人與18歲公民權議題，另外又透過辦公室質疑陳時中把年輕人當次等公民？陳時中對此表示，絕對沒有把大學生當作次等公民，年輕人要怎麼照顧，要有具體政見，「我可以想得出來是要把『政治自主權』交回給年輕人，但蔣萬安對18歲公民權態度是怎樣？不是只有投票動作，而支持的是政治自主權」。