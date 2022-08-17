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獨／「新南向」是一場騙局？立委、學者：勿污名化政策

▲民進黨立委洪申翰針對柬埔寨詐騙案事件發表看法。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.08）
▲民進黨立委洪申翰針對柬埔寨詐騙案事件發表看法。（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.08）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-17 16:35:492022-08-17 16:48:59

近期柬埔寨詐騙案頻傳，受害者年齡層多落在18歲至40歲之間，原本應該是國家的生力軍，卻因高薪招募廣告，而魂斷異鄉。除了因為年輕人初出社會，可能不懂人情世故而遭矇騙之外，有民間團體和媒體評論狠咬新南向政策「是一場騙局」，引起兩派意見討論。

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《NOWnews今日新聞》記者針對此事訪問對東南亞議題有所涉略的立委洪申翰，他表示，在外交部和警政署跨部會協助之下，救援機制已經逐漸建立。至於國民黨藉機批評新南向政策毫無成效，洪申翰痛批，「這根本是混淆視聽！」新南向政策立意在分散台商投資風險，台商對中國的投資如果過度集中，容易受到外交與政治關係影響。

洪申翰說：「台灣救援上遇到重重阻礙，是因為柬埔寨跟中國的關係非常緊密，國民黨藉機胡扯，根本牛頭不對馬嘴！國民黨應該要和執政黨共同思考如何降低中國對於整體東南亞區域政治與貿易的影響，而不是讓自己的副主席在台海危機出現時跑到中國輸誠。」洪申翰進一步說明，從最近的數據與報導來看，各大企業也都因為中美貿易戰的影響，希望減少對中國的依賴，新南向政策的推動有其必要。

▲陳尚懋教授定期舉辦東南亞學術論壇，對於東南亞學生來台求學樂見其成。（圖／陳尚懋教授提供）
▲陳尚懋教授定期舉辦東南亞學術論壇，對於東南亞有深入研究。（圖／陳尚懋教授提供）
另外，《NOWnews今日新聞》記者也詢問活躍於東南亞學術圈的陳尚懋教授，目前任職於佛光大學國際暨兩岸事務處國際長。陳尚懋教授長期關注東南亞議題，特別專精於新南向國家研究領域，經營「一路向南」的社群帳號和podcast頻道，同時是中國一帶一路研究學會、台灣泰國交流協會的副理事長，對於東南亞有深入的研究。

他認為：「不該怪罪新南向政策，這反而是中國一帶一路政策下的產物，西港之所以會發展，有金邊到西港高速公路和基礎建設的加成，2013年開始越來越多中國人進入西港投資，再加上柬埔寨政府開放賭場，因此西港開始興建高樓大廈和博弈園區。「原本西港只是當地人只有8萬人左右的小漁村，但現在光中國人就8萬了，加上許多人流動，如今中國人可能比柬埔寨當地人還多幾倍。下水道的污水處理問題、垃圾處理問題、環境問題都有，伴隨賭博產業問題而來的腥羶色問題不斷，直到2019年柬埔寨首相洪森才宣佈禁止博弈產業。」陳尚懋教授說。「2019年8月18日宣布禁賭令，中資投資轉到菲律賓去，留在西港的博弈集團便開始將腦袋轉到別的領域，例如不法詐騙行業，建立特別園區，過著自給自足的生活，才會有如今柬埔寨人力詐騙案頻傳的現象。」

陳尚懋教授進一步說明，「現在可能只能期待台商是否能在柬埔寨發展，並且幫助台灣人。不過現在也無從得知，台灣的黑幫是否也有介入柬埔寨當地的詐騙集團，如果有的話，那救援行動會更困難，不應該怪罪我國政府的救援不力，是有很多國際政治因素。」

陳尚懋教授總結，「與其怪罪新南向政策，不如說是一帶一路政策下的畸形產物。不過不要說台灣人，也有非常多的中國人受騙，以及東南亞各國的華人們都是受害者。基本上西港便是三不管地帶，很難說是官方不利，這就是國際政治的現實，柬埔寨政府的立場本身便是偏向中國，西港就是官商勾結和貪腐下的產物。」

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