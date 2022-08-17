頓內茨克領導人：盼與北韓發展平等互利合作關係

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此舉使北韓成為繼俄國及敘利亞之後，第3個承認這兩個分離實體的國家。當時烏克蘭政府立即宣布與北韓斷交。
北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，普希林（Denis Pushilin）向金正恩致函祝賀北韓15日「解放日」，而就在15日當天，北韓中央通信社報導俄國總統蒲亭也（Vladimir Putin）發給金正恩祝賀信函。
北韓中央通信社援引普希林的信說：「頓巴斯地區的人民也正在為奪回自己的自由與歷史正義而奮鬥，就像77年前的北韓人民一樣。」
北韓中央通信社補充道：「信函內容表示，堅信頓內茨克人民共和國與朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）將會實現符合兩國人民利益、平等互利的雙邊合作關係。」
普希林先前曾表示，他希望與北韓發展出「成果豐碩的合作關係」，並增加雙邊貿易往來。北韓、俄國和頓內茨克3方官員，也曾討論出最後將送北韓勞工至烏東分離地區，協助重建受戰火摧殘的頓內茨克和盧甘斯克。
聯合國安全理事會（UN Security Council）2017年通過一項決議，要求各國在2019年12月前遣返境內所有北韓勞工，阻止勞工藉此為北韓核武和彈道飛彈計畫賺取外匯，而這項決議當時也獲俄國支持。（實習編譯：許珈瑜/核稿：陳昱婷）1110817