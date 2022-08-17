「鄭市長」續執政桃園　鄭運鵬：我非逆轉、是要擴大領先

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鄭運鵬說，以前蔡英文會把鄭文燦、鄭運鵬叫錯，但以後都叫「鄭市長」，相信一定可以順利交接，讓桃園更進步。
鄭運鵬表示，林智堅勇敢承擔責任退選，讓大家不捨，「然而鄭運鵬不是逆轉勝，我是來擴大領先分數的」，他說，調整隊伍從控球後衛轉任得分箭頭，最後一棒也跑最快，未來桃園、新竹會一起勝利。
兼任黨主席的總統蔡英文表示，桃園曾經是民進黨的艱困選區，現在是民進黨最具指標的執政縣市。8年前，鄭文燦接手桃園市政府，一步一腳印勤跑地方，賣力爭取建設。如今，建設用得到、繁榮看得到、願景感受的得到。鄭文燦的執政成果，民進黨要把它延續下去。
蔡英文表示，鄭運鵬一直是鄭文燦在桃園執政的重要夥伴，鄭文燦的市政治理，鄭運鵬也最熟悉，下一棒由鄭運鵬來接棒，不僅能讓鄭文燦的執政成績、施政滿意度，無縫接軌；鄭運鵬還要讓桃園「大進化」，成為台灣的心臟、世界的引擎。
鄭文燦表示，現在是出發的時刻，自己帶著正面心情推薦鄭運鵬。鄭文燦說，自己跟鄭運鵬有絕佳工作默契，也有深厚感情，更有類似背景，做為桃園市長，相信鄭運鵬接下這一棒，有能力站在自己的肩膀上，讓桃園市政運轉更為順暢。
鄭文燦表示，鄭運鵬的價值感很清晰，協調性也很大，這幾天陪著鄭運鵬參加各類活動，相信市民很有共鳴，市民是投給桃園隊一票，投給進步價值一票，投給未來希望一票，「鄭運鵬接棒我很放心，市民也會放心」。