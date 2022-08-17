新住民生活適應輔導班開課　雲林移民署宣導法規

為了幫助新住民來台後能盡快適應新生活，雲林縣政府日前於麥寮鄉戶政事務所舉辦「新住民生活適應輔導班」，邀請移民署南區事務大隊雲林縣服務站到場講授在台居停留法令。服務站針對中秋佳節將至，特別加強宣導非洲豬瘟的防範意識，提醒新住民朋友和親友勿自境外攜帶或走私肉製品入境，被查獲者可處以新台幣20萬元至100萬元的罰鍰；網購來路不明的肉品入境臺灣被查獲者，最高可處7年以下有期徒刑或併科300萬元以下罰金。
為期3日的新住民生活適應輔導班，課程內容十分豐富，有醫療保健、親子溝通、台語教學、法令及權益宣導等多元課程外，雲林縣政府也安排了植物拓印活動，希望透過這個有趣的手作體驗，以寓教於樂的方式，讓新住民朋友們，將過去美好的回憶，從家鄉拓印到台灣，未來繼續拓展在台灣的新生活。移民署也結合時事向在場的新住民朋友宣導，有關跨國工作詐騙的訊息；如果發現網路上刊登的徵才廣告，內容是招募出國工作，強調薪水高、福利好，就很有可能是詐騙集團的手法，請大家務必注意，也轉知身邊親友，不要被金錢誘惑而誤入陷阱，甚至可能成為人口販運的被害人。
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，這次生活適應輔導班課程內容豐富多元又活潑有趣，對剛來臺的新住民在生活適應上是一大助益；更感謝縣政府的邀請，讓移民署有機會向他們宣導在臺的相關權益及法令規定。他也特別提醒，不論從事甚麼行業的工作，都切勿輕易相信誇大的廣告內容，必須小心查證才能保護自己與家人。若對移民署的居停留法規或政策有疑問，或發現有可疑的各類工作招募訊息，都可以撥打雲林縣服務站電話05-5345971或雲林縣專勤隊05-5346119諮詢。