基隆高溫不雨、水情拉緊報！水利署預估18日人工增雨

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆地區夏季7月至9月因高溫降雨量偏低，水情面臨嚴峻考驗，水利署日前表示，目前水情尚屬正常，但為因應後續降雨不確定性，將水情燈號於調整為代表「水情提醒」的綠燈，呼籲民眾節約用水。
針對基隆水情吃緊情形，邱臣遠於記者會上提出4項訴求，第一，自來水公司加設取水站，方便第一時間解決缺水問題；第二，新山水庫優先供應基隆地區，並研議基隆與新北相互支援用水；第三，請行政院研議協調國防部調派野戰淨水車支援，保障民生飲用水供應；第四，適時啟用基隆戰備用水及截取伏流水，作為基隆民生用水支援。
邱臣遠喊話水利署以及台水公司，必須做到「三個預先一個確定」，預先規劃、預先公告、預先部署、確定有水，確保民眾於固定正常供水時間有水可用，並呼籲政府，若目前基隆地區久旱的情形持續，勢必要考慮實施人工增雨作為應變措施。
對此，黃宏莆指出，預估18日會有一波人工增雨，23日也可能也會有一波，盼能增加降雨。
李嘉榮則說，基隆部分地區發生缺水情形，台水不敢掉以輕心，已在總公司成立應變小組，以及於基隆設立前進指揮所，同時也從高雄、台南、嘉義、台中等地調動水車，並提到今天已有35輛水車在基隆地區支應運補水量，後續會視情況強化應變措施。
水利署稍早也發出新聞稿指出，黃宏莆於昨（16）日下午邀集國軍53工兵群副指揮官，由台水公司同仁再赴新北雙溪水系勘查水質水量及佈設腹地，以進一步加強貢寮雙溪淨水場水源供應，並決定在今天中午由國軍完成架設淨水車1輛每日可產出225噸水量及十河局增加2台每秒0.3立方公尺之移動式抽水機，以進一步穩定基隆地區水量供應。