學長學弟之爭？鄭運鵬：張沒講過一句好話像遇到惡鄰居

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鄭運鵬指出，國民黨當然是民進黨爭取桃園市長連任最大的競爭對手，但綠營從來也沒有說過張善政是在什麼狀況下被提名，也未質疑過他到桃園多久，鄭強調，桃園歡迎所有的外來候選人，包含他自己過去參選立委時，也是被徵召到桃園參選，回到外祖母的娘家。
鄭運鵬遺憾表示，張善政從參選以來，好像從來沒有講過一句好話，相對於綠營都給予對手祝福，張卻自稱是土地公，說是要消滅桃園的妖魔鬼怪，沒有尊敬對手的一個基本禮貌，對於「學長」的表現，鄭坦言「讓我有點意外」。
鄭運鵬說，他和張善政一樣，都是新桃園人，只是先來後到，但張對桃園這個地方自視可能太高，認為別人都是壞人，「我們本來是可以做個新桃園人的好鄰居，但現在我覺得好像遇到惡鄰居」。對於張在選舉態度上沒有那麼正面及友善，反而嫌在地經營這麼久的每個人都有問題，他也希望所有參選市長或議員、里長的候選人，都能提出正面的價值跟政策，才是一個好的競爭。
國民黨籍桃園市議員詹江村質疑鄭運鵬的戶籍設在選區蘆竹，但鄭本人卻住在桃園區，恐有幽靈人口之嫌，喊出要去提告。鄭運鵬回應，身為民意代表，幾乎都是透明的生活，所有資料也是他主動提供給監察院的公報刊載，這一點問題都沒有，「有些人為了選舉口不擇言，或者有很多的政治動作，對此表示遺憾。」