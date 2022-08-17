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學長學弟之爭？鄭運鵬：張沒講過一句好話像遇到惡鄰居

▲碰上學長張善政，鄭運鵬表示，無論是對之前的林智堅或現在對他，都沒講過一句好話，讓他感覺好像遇到惡鄰居。（圖／記者李春台攝，2022.08.17）
▲碰上學長張善政，鄭運鵬表示，無論是對之前的林智堅或現在對他，都沒講過一句好話，讓他感覺好像遇到惡鄰居。（圖／記者李春台攝，2022.08.17）

記者李春台／桃園報導

2022-08-17 15:42:18

桃園市長選戰，民進黨原參選人林智堅上週五宣布退選後，改由在地立委鄭運鵬接手上場。巧的是，鄭運鵬與對手張善政，兩人皆畢業於台大土木系，是學弟與學長的關係。鄭運鵬今（17）日被問到如何看待跟學長的競爭，他無奈表示，張到桃園參選後，無論是對之前的林智堅或現在對他，都沒講過一句好話，讓他感覺「本來是可以做個新桃園人的好鄰居，但現在好像遇到惡鄰居」。

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鄭運鵬指出，國民黨當然是民進黨爭取桃園市長連任最大的競爭對手，但綠營從來也沒有說過張善政是在什麼狀況下被提名，也未質疑過他到桃園多久，鄭強調，桃園歡迎所有的外來候選人，包含他自己過去參選立委時，也是被徵召到桃園參選，回到外祖母的娘家。


鄭運鵬遺憾表示，張善政從參選以來，好像從來沒有講過一句好話，相對於綠營都給予對手祝福，張卻自稱是土地公，說是要消滅桃園的妖魔鬼怪，沒有尊敬對手的一個基本禮貌，對於「學長」的表現，鄭坦言「讓我有點意外」。


鄭運鵬說，他和張善政一樣，都是新桃園人，只是先來後到，但張對桃園這個地方自視可能太高，認為別人都是壞人，「我們本來是可以做個新桃園人的好鄰居，但現在我覺得好像遇到惡鄰居」。對於張在選舉態度上沒有那麼正面及友善，反而嫌在地經營這麼久的每個人都有問題，他也希望所有參選市長或議員、里長的候選人，都能提出正面的價值跟政策，才是一個好的競爭。


國民黨籍桃園市議員詹江村質疑鄭運鵬的戶籍設在選區蘆竹，但鄭本人卻住在桃園區，恐有幽靈人口之嫌，喊出要去提告。鄭運鵬回應，身為民意代表，幾乎都是透明的生活，所有資料也是他主動提供給監察院的公報刊載，這一點問題都沒有，「有些人為了選舉口不擇言，或者有很多的政治動作，對此表示遺憾。」

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