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「又笨又貪」的人才被騙去柬埔寨？她逆風駁：怎會被檢討

▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝unsplash）
▲近來屢傳台灣人被賣到柬埔寨等東南亞國家當詐騙集團的案件，引發外界高度關注。（示意圖／翻攝unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 16:02:09

近日柬埔寨跨國詐騙案例頻傳，不少人受到高薪誘惑影響，被拐騙到當地淪為「豬仔」。網路上眾說紛紜，更有部分網紅認為「又笨又貪」的人才會被騙至當地。對此，空姐作家邦妮逆風發文，提出不同看法。

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邦妮時常在臉書粉專《邦妮寫日記》分享從事空姐的工作趣事，15日時她突然發文針對近期柬埔寨詐騙案提出看法，並認為「不是去柬埔寨的人，都又笨又貪」。

邦妮指出，全球35歲以下外籍工作者去到印尼工作的薪水最高，並非瑞士、阿聯酋或美國，跟媒體長久投射出的刻板印象不一樣。「印尼不像瑞士的生活水平那麼高；印尼不像阿聯酋一樣滿街超跑；印尼也給不了所謂的美國夢」。

另外也有人質疑「如果柬埔寨真的這麼高薪，當地人早就都有錢了」，而邦妮也反駁「印尼當地人的薪水普遍也不是特別高啊，但他們招羅外國人才，就給得了」。

「誰一定要知道全世界每個地方給多少薪水？」邦妮認為「我們下意識會憑藉著，過去接收到的資訊來推測答案。這些資訊可能是模糊的印象，可能是幾年前新聞的一則報導，哪個叔叔阿姨說的故事。這些資訊很可能是不完整的」。

▲空姐作家邦妮逆風發文，提出不同看法。（圖／翻攝IG bonnie_chang_）
▲空姐作家邦妮逆風發文，提出不同看法。（圖／翻攝IG bonnie_chang_）
有些人也會質疑「這些被騙的人有什麼特殊能力，憑什麼拿高薪？不就活該嗎」；邦妮也反駁，「不！一點也不活該。你的技能如果此時此刻在台灣值5萬，它永遠值5萬嗎？它在別的國家也值5萬嗎？」

她隨即也分享，自己曾在飛往非洲盧安達的班機服務時，被乘客詢問月薪，她當時回答「十幾萬台幣吧」，不料客人立刻搖頭喊「哇！太少了！太少了！太少了！妳來非洲的話，賺個5倍是基本」，因為盧安達需要人才，需要建設，加上這裡住起來可能不是那麼安全或舒適，很少人願意去。所以即使盧安達不是最高薪的地方，需要外籍人才的公司卻很敢給。

最後邦妮也感慨「我不喜歡包裝成溫暖的關心，實際上卻是揶揄被騙的受害者的那些發文。我不喜歡自以為有國際觀，卻說不出個所以然的網紅。我不喜歡檢討受害者。當然有很多人自願去柬埔寨做詐騙，這一點都不好。但這些單純被騙的人，想賺更多錢養家的人，想努力打拼翻身的人，去那裡卻被打、被性侵、被囚禁。這些人……怎麼會被檢討呢？」（編輯：潘毅）


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