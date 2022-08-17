名家論壇》錢震宇／柬埔寨詐騙蔡英文難辭其咎

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根據資料顯示，110年台灣20到24歲失業率12.52%，是近5年來最高，25到29歲失業率6.59%，也是5年來最高。以學歷來看，110年大學畢業失業率4.32%，也是5年來最高。蔡政府執政下，青年及大學失業率雙創新高，物價上漲加上找不到工作，在經濟壓力下，導致年輕人走投無路，受到高薪誘惑而被迫上了詐騙賊船。
蔡政府105年上任後強力推動「新南向政策」，把包含柬埔寨在內的18個國家當成重點市場，極力發展商業，直到現在經濟部國貿局網站上還寫著「柬埔寨經濟持續穩定發展」。但從106年到現在針對新南向政策，蔡政府花了250億元，相關績效始終未見起色，反倒換來民眾被騙遭受虐待、命喪他鄉的殘酷現況。
蔡政府想把對外貿易重心從中國大陸轉移到新南向，效果未能彰顯，刻意操作「抗中保台」意識形態的結果，讓與中國大陸關係良好的柬埔寨、緬甸、越南等，對台灣發生民眾被詐騙集團誘騙至柬埔寨受到囚禁的社會事件採取冷處理，甚至是不處理的消極態度。
據警政署資料，受理家人前往柬埔寨而失蹤的報案人數有300多人；但根據NGO救援組織所提出的資料，大約有2000到5000位國人，遭販運到泰國、緬甸KK園區，從事詐騙工作，甚至被轉賣到其他國家賣淫甚至遭摘除器官販賣。事發至今，蔡政府拿不出有效的應對辦法，只會每天宣導、道德勸說。
面對原鄉部落的資訊落差，以及工作職缺的缺乏，不少原住民被誘騙到柬埔寨擔任詐騙工作，這些本來就是弱勢的民眾得不到政府的奧援，等到發現自己被騙上了賊船後，更是求助無門，中華民國政府跟柬埔寨沒有邦交，警政部門沒管道，兩岸關係又被蔡英文搞爛，更別說請中共私下協助，這根本是「蔡英文造業，全體民眾擔」。
可笑的是，面對詐騙事件，蔡政府又打高空，編列1.28億元成立專案小組反詐騙，人都已經被騙去，「救援人質跟打擊詐騙集團才是首重」，政院還在宣導不要被騙、不要上飛機。蔡英文整天強調打假新聞，避免被對岸認知作戰；結果對於自己民眾被詐騙假資訊誘騙卻視而不見，不見綠委提案修法杜絕犯罪，難道真的要民眾「自主應變」嗎？
在馬英九執政時期兩岸有共同打擊犯罪機制，還有司法互助協議，跟東南亞國家有良好犯罪偵查、情報分享的機制；而現在什麼都沒有、甚麼也都做不了，蔡政府無計可施，所以變成警政署長跑去桃機視察、航警局在機場舉牌宣導，這是本末倒置，貽笑大方。
柬埔寨詐騙事件不是單一事件，它牽涉到社會底層、就業問題、青少年低薪、組織犯罪、資訊落差、兩岸關係，以及疫情後的商業問題，也是真正考驗蔡政府的危機處理能力跟政府處理跨國犯罪的能力，這不是花幾億預算、或是蘇貞昌隨便說說盡全力就能解決的問題。柬埔寨詐騙案是「積重難返」，執政失調所爆發出來的問題，只怕是社會失序前的「冰山一角」。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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