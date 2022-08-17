偕陳時中、林佳龍挺18歲公民權　蔡英文：台灣要跟上世界

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，18歲公民權也是世界的趨勢。根據統計，目前全世界只剩下10個國家，公民權的門檻比18歲還高。因此，台灣要跟上世界，要讓世界看見台灣對民主的信念，就必須要透過修憲，實現18歲公民權。
蔡英文說，民進黨是堅持理念的政黨，20年前民進黨是第一個由立法院黨團提案，表態支持18歲公民權的政黨。20年後的現在，民進黨再一次執政，也終於帶動了在野黨一起支持修憲。這一次，一定要完成目標，讓18歲公民權的修憲複決，順利通過門檻。
民進黨是個「會做事」的團隊。從2016年再次執政到現在，加薪、減稅、興辦社會住宅、擴大租金補貼，也把育兒補助加倍，都是要給年輕人的支持。蔡英文表示，通過18歲公民權，台灣人也將可以告訴全世界，有決心讓民主繼續前進、繼續深化，不會因為外在的威脅而動搖。
主責18歲公民權宣傳的青年發展部主任蔡沐霖說明，18歲公民權是民進黨長年推動的理念，經歷20年努力，終於在今年3月於立法院三讀通過，即將於11月26日進行公民複決投票。本次投票民進黨提出「民主前進挺18」口號，「民主」象徵公民權是民主的具體展現，「前進」象徵下修公民權讓民主持續前進，「挺18」則象徵民進黨號召大家一起力挺年輕世代，目前民進黨縣市長參選人已紛紛使用此一口號於造勢、宣傳當中。
林佳龍表示，這是台灣歷史上第一次舉行修憲案的公民複決，特別是18歲公民權，這是世界的潮流。再過100天，全世界都將看著台灣的民主，能不能透過投票，來防衛國家與保障人權。這次的議題未涉及高度爭議，社會有高度共識，但投票率是關鍵，因為必須跨越965萬票這個門檻，複決才會通過，相信台灣這一次，不會讓全世界覺得台灣是對年輕人不友善的國家，所以，一定要完成修憲最後一哩路，將公民權下修至18歲。
陳時中說，公民權對年輕人並不公平，16歲可以工作、需要報稅，18歲在刑事上負完全責任，但是沒有投票權、公民權，18歲公民權在亞洲與歐美都已經在進行，因此呼籲台灣要及時趕上世界潮流。陳時中也指出，小時候，大人都說，「囡仔人有耳無喙」，但現在的年輕人，在網路上可以接觸到很多資訊，並相互討論，得到很好的結論。年輕人應將訴求大聲說出來，「有耳也有喙」，把神聖的一票投進去，並選出適當的人才。