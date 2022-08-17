影／高醫槍案殺手開2槍花不到3分鐘 犯案前後畫面曝光
高雄醫學院附屬中和醫院今（17）日上午10時許傳出槍擊案，一名王姓男子在耳鼻喉科診間候診時，突遭另一名男子行刑式開槍，頭部、胸部中彈，倒在血泊中搶救不治，警方火速調閱監視器，鎖定嫌犯為朱姓男子，4小時後在台南安平逮人，而他行兇前後在醫院內的畫面，也跟著曝光。
據了解，56歲王姓男子今日上午在高醫候診，遭嫌犯近距離「行刑式槍決」，頭部、胸部各中一槍身亡，警方展開調查，監視器畫面中可看到行凶男子，他在進候診區前，有背著黑色包包、戴著黑色帽子，手上還拿著不知名的東西，左顧右看疑似正在尋人，接著就左轉進入耳鼻喉科門診區，時間約在10時3分。
接著，到了10時5分，兇嫌朱男出現在醫院門口，這時手上的物品已消失，研判是剛犯完案準備離去，但卻一派輕鬆往出口邁進，絲毫不像剛殺完人的模樣，看得出來相當冷血、冷靜，整個犯案過程不到3分鐘。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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