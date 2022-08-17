COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

三星摺疊機沒漲價！台灣9/2開賣　大搶iPhone 14換機潮

▲三星最新摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4，台灣9/2開賣，8/18~8/28展開預購，最高可送上破萬元回饋。（圖／記者董妍廷攝）
▲三星最新摺疊機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4，台灣9/2開賣，8/18~8/28展開預購，最高可送上破萬元回饋。（圖／記者董妍廷攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-17 16:31:402022-08-17 16:32:36

三星日前推出最新款摺疊機Galaxy Z Fold4與Galaxy Z Flip4兩款機種，今(17)日公布台灣開賣資訊，預計9/2開賣，Z Fold4起跳價56,888元，Z Flip4入門款售價為30,888元，維持和上一代相同的售價，於8/18~8/28預購期間加送最高4500元配件購物金，前2500名預購取機加送3000郵政禮券，大送好禮準備搶攻９月iPhone 14發表前的換機潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Galaxy Z Flip4 8+128GB版本售價30,888元，8GB+256GB售價32,888元，8/18中午12:00起至8/28 23:59止開放預購，上網登錄即可獲得三星商城指定配件購物金3,000、全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期，於三星智慧館、三星商城預購還可加碼預購Galaxy Z Flip4送LINE POINTS 1,000點，並於8/30至指定門市完成取機，指定限量名額（2,500名）之預購取機消費者，即可獲得排隊禮郵政禮券1000元。

Z Fold4 12GB+256GB售價56,888元、12GB+512GB售價60,888元、12GB+1TB售價67,888元。8/18中午12:00起至8/28 23:59止開放預購，上網登錄即可獲得三星商城指定配件購物金4500、全星守護行動裝置螢幕意外損失保障一年期，於三星智慧館、三星商城預購加碼送LINE POINTS 3,000點，於8/30至指定門市完成取機，指定限量名額（2,500名）之預購取機消費者，即可獲得排隊禮郵政禮券3000元，贈品皆有限量，送完為止，算一算預購禮再加上排隊禮，可以獲得破萬元的實質優惠。

此外，還推出新機免費試用活動，8/20~10/8成功預約「Galaxy Free Trial 星機免費試用計畫」並完成活動指定任務，體驗後於全台三星智慧館指定網址預購／購買Galaxy Z Fold4︱Z Flip4旗艦摺疊之消費者，加碼送2,000 KKday旅遊金，數量有限，送完為止。

電信資費部分中華電信率先宣布明(18)日12點起至8月28日17點止，開放在中華電信網路門市限量預購，9月2日正式開賣，推出「精采5G購機」資費優惠，月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3,000元、Galaxy Watch5合購優惠折2,000元，VIP客戶續約可享最高購機折5,000元、加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)，總計最高享加碼11,500元優惠。申辦精采5G月繳1,399元(48個月)，Galaxy Z Flip4 128G新機0元入手；另搭配月繳1,399元購機方案(30個月)，Galaxy Z Fold4 256G專案價42,990元、獨家Galaxy Z Fold4 512G只要43,990元，並享指定銀行信用卡30期0利率。

▲三星最新摺疊旗艦機 Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4。（圖／記者董妍廷攝）
▲三星 Galaxy Z Fold4摺疊機9/2開賣，售價56,888元起（圖／記者董妍廷攝）

三星新摺疊機好想換？變心果粉移機前　先準備「這條線」

三星最新摺疊機沒人討論？網友列5大致命傷：等蘋果定義

蘋果祖傳「5W充電頭」將退場！網笑：庫存終於清完了

不只iPhone 14！蘋果秋季發表會下月登場　3大新品搶先看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀