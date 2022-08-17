朱芯儀曾感到絕望「為乳癌化療6次」 慶幸接受正規治療
36歲女星朱芯儀在去年健檢查出罹患乳癌，經歷6次化療後，醫生也告訴她「命救回來了」，朱芯儀今（17）日出席節目《女人我最大》錄影，除了開心宣布已脫離險境之外，也呼籲其他癌友要接受正規治療，不要相信偏方。
朱芯儀目前檢體部分只剩原位癌，不過還是需要到醫院打鏢靶，打到明年3月，笑說身材沒有變瘦，「因為之前化療會水腫，乳癌藥會腫得比較厲害，沒有化療就會退了。」她也希望大家不要害怕手術、藥物的副作用，要勇敢面對，接受正規治療，「早期癌症其實早點發現，早點面對解決、治療，存活率都非常高。」她也形容現在的容貌，「頭髮恢復到可以當兵的長度，沒有那麽長，但濃密度很高。」
朱芯儀坦言躺在病床上的時候，曾感到很絕望，「我當時覺得，會不會人生就這樣，因為傷口很不舒服、心情不好。」雖然6次的化療猶如賭博，這2個月的煎熬，讓朱芯儀一度想放棄，不過她還是熬了過去，她感謝家人，也感謝不放棄的自己。
談到艾成一早墜樓身亡，朱芯儀強調「不要論斷人，以免被人論斷」，認為自己非當事人，所以不方便多說，現在最重要的就是多關心他的家人。
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