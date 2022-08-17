她收編「掉毛小貓」越養越奇怪！上網一查驚：身價不便宜

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布莉安娜擔憂葛蕾西的模樣恐無人願意認養，已做好收編牠的準備，並趕緊帶牠到獸醫院檢查，沒想到醫師只說牠除了輕微發燒與掉毛症狀以外，並沒有其他問題，毛髮會隨著時間漸漸長出來，因此不用太過擔心，只是布莉安娜回家後仍感到相當疑惑。又過了一陣子，雖然葛蕾西真的長出毛髮，不過牠還是與其他手足不太一樣，不僅換毛速度越來越快，而且長相也跟一般貓咪有些不同，於是她上網一查，才驚覺原來葛蕾西竟然是罕見的「狼貓（Werewolf Cat／Lykoi）」，在當地市價約3千美元左右（約台幣將近9萬元）！
布莉安娜猜測也許是黑貓媽媽曾經在野貓圈流浪過，才會生下一隻小狼貓。事實上狼貓因為長相有點像貓又像狼（狗），特徵就是臉部、鼻子、嘴巴及耳朵周圍缺少毛髮，身上的毛髮量也不完整，看起來就像狼一樣地狂野因此而得名，不過牠們的個性卻相當聰明又親人。幸好葛蕾西也除了外表特殊以外，並無其他健康問題，布莉安娜也開心地表示能獲得這麼特別的貓咪，真的是一件很幸運的事呢，現在來看一段葛蕾西的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@graciewolfcatWe never thought we'd see this day. #golittlerockstar #wolfcat
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