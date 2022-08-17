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她收編「掉毛小貓」越養越奇怪！上網一查驚：身價不便宜

▲美國一名女子養了一隻禿毛貓咪，查詢身分才得知牠「身價驚人」！（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲美國一名女子養了一隻禿毛貓咪，查詢身分才得知牠「身價驚人」！（圖／IG帳號graciewolfcat）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 16:45:11

真的是驚喜包！美國一名女子因為中途了兩隻懷孕母貓，隨後兩隻貓媽媽分別生下6個小寶寶，但其中有一隻小奶貓看起來總是營養不良、狂掉毛髮，經過查詢才得知牠竟然是罕見的「狼貓」！

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▲布莉安娜養了一隻毛髮稀疏的貓咪「葛蕾西（Gracie）」。（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲布莉安娜養了一隻毛髮稀疏的貓咪「葛蕾西（Gracie）」。（圖／IG帳號graciewolfcat）
住在美國緬因州的女攝影師布莉安娜Brianna Walton在一次因緣際會下，暫時收留了兩隻懷孕的母浪貓，因為牠們感情相當要好，在相差一週分別各自生下6隻小貓咪後，兩隻貓媽媽就一起照顧這12個寶寶，不過布莉安娜卻發現其中一隻叫做「葛蕾西（Gracie）」的小貓相當奇怪，牠看起來特別瘦小，而且不斷脫毛，即使有兩隻貓媽媽照顧，牠的臉上與身體還是不停掉毛，因此總是看起來禿禿的。

▲葛蕾西出生後，與其他手足不太一樣，總是部分毛髮禿禿的，掉毛特別快。（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲葛蕾西出生後，與其他手足不太一樣，總是部分毛髮禿禿的，掉毛特別快。（圖／IG帳號graciewolfcat）
布莉安娜擔憂葛蕾西的模樣恐無人願意認養，已做好收編牠的準備，並趕緊帶牠到獸醫院檢查，沒想到醫師只說牠除了輕微發燒與掉毛症狀以外，並沒有其他問題，毛髮會隨著時間漸漸長出來，因此不用太過擔心，只是布莉安娜回家後仍感到相當疑惑。又過了一陣子，雖然葛蕾西真的長出毛髮，不過牠還是與其他手足不太一樣，不僅換毛速度越來越快，而且長相也跟一般貓咪有些不同，於是她上網一查，才驚覺原來葛蕾西竟然是罕見的「狼貓（Werewolf Cat／Lykoi）」，在當地市價約3千美元左右（約台幣將近9萬元）！

▲葛蕾西一度掉毛到幾乎全禿，讓布利安娜相當擔憂。（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲葛蕾西一度掉毛到幾乎全禿，讓布利安娜相當擔憂。（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲沒想到一查詢才知道，原來牠是罕見的「狼貓」！（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲沒想到一查詢才知道，原來牠是罕見的「狼貓」！（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲身為狼貓的葛蕾西，手腳與臉部許多地方天收就缺少毛髮，換毛速度相當迅速。（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲身為狼貓的葛蕾西，手腳與臉部許多地方天收就缺少毛髮，換毛速度相當迅速。（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲葛蕾西：有毛沒毛，偶都是最可愛的！（圖／IG帳號graciewolfcat）
▲葛蕾西：有毛沒毛，偶都是最可愛的！（圖／IG帳號graciewolfcat）
布莉安娜猜測也許是黑貓媽媽曾經在野貓圈流浪過，才會生下一隻小狼貓。事實上狼貓因為長相有點像貓又像狼（狗），特徵就是臉部、鼻子、嘴巴及耳朵周圍缺少毛髮，身上的毛髮量也不完整，看起來就像狼一樣地狂野因此而得名，不過牠們的個性卻相當聰明又親人。幸好葛蕾西也除了外表特殊以外，並無其他健康問題，布莉安娜也開心地表示能獲得這麼特別的貓咪，真的是一件很幸運的事呢，現在來看一段葛蕾西的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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