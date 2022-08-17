蔡淑臻「素顏零修圖照」流出 網驚嘆：看不出來47歲！
女星蔡淑臻自模特兒出道，後來轉戰戲劇圈成為演員，在夯劇《犀利人妻》裡飾演「何愛琳」而打開知名度，2020年以戲劇《噬罪者》中唐娟一角，榮獲金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。蔡淑臻今年推出作品《村裡來了個暴走女外科》，再度圈粉無數，演藝事業再創高峰。昨（16）日蔡淑臻發出了自己剛起床的照片，素顏零修圖的自拍照引來網友一陣驚嘆：「看不出來47歲！」
鮮少在社群媒體上曬照的蔡淑臻，昨（16）日罕見發出自拍照，只見剛起床完全素顏的她，皮膚光滑亮白、緊實水潤，臉上看不見細紋及毛孔，完全看不出來已經47歲，凍齡的臉蛋引發網友紛紛留言，「怎麼有人可以剛起床還那麼漂亮啦」、「認真是18歲吧也太美」、「我是不是坐時光機回到20年前惹」、「姐你也太嫩了吧救命！」蔡淑臻也開心回覆：「謝謝大家的蜜糖留言。」
蔡淑臻與朱軒洋合作演出《村裡來了個暴走女外科》，兩人在劇裡大談姐弟戀，人氣再攀高峰，蔡淑臻的代言邀約也越來越多。她在貼文裡透露，自己上次醫美已經是六個月前的事，心理上有一點沒安全感，又因為幾個代言拍攝時間擠在一起，讓她實在有點苦惱，希望自己在近期拍攝代言作品時能維持最佳狀態。不過蔡淑臻看到自己素顏的膚況，也俏皮的說：「但是這幾天…我看看自己狀況…咦？？？還不錯耶」