U18亞洲盃／「Undersize」扛禁區　史魯齊：要打得更聰明

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U18總教練吳俊雄受訪時不諱言，確實在身高和對抗性上球隊有些劣勢，因此強調這一次把史魯齊找來時，就有特別和他說「需要他在禁區的攻擊火力」，這次盃賽「能仁坦克」仍會以4、5號的定位為主。
「他身體的厚實度可以解決掉一些高度的問題，再來就是說，當他在籃底下的攻擊機會出現時，其他球員在外線的空檔機會就會出來，而且他又是會傳球的中鋒。」吳俊雄表示，這次內線主要會以史魯齊和潘柏彥、郭俊言和鄭名斈等人去扛。
史魯齊目前高度是報186公分，進入到健行科大後，已經開始進行轉型，但這次盃賽他還是會以內線球員身分為主，主要是因為球隊其他人的高度確實不夠，而郭俊言和鄭名斈雖有高度，但在身材上畢竟都太單薄了。
而史魯齊則表示，這一次剛進來時，確實有些不習慣，「因為我在健行已經開始打3、4號了，所以一開始加入這支球隊後一直從外線打，但效果不是那麼好。之後，教練就告訴我還是要從裡面打，杰哥(陳定杰)也很明確告訴我說：『會抓你進來是因為中鋒這個角色』，要我先把自己的武器拿出來。」
球隊身材上劣勢明顯，史魯齊表示面對國外長人，一定要「用頭腦打球」，打個更聰明、更果斷一些，「在國內可能球員沒那麼高、沒那麼壯；但面對國外的球員，我可能是有身材，但沒身高，那就是要運用好自己的優點。」