Uber Eats優市一週年慶 輸碼現折120元、買菜買肉打對折
Uber Eats日前公布最新代言人為小S和瘦子，主打「吃的用的就這樣點」，官方透露之後還會再有第二波新廣告上線，且於今(17)日首度分享雲端超市「優市」一週年在台灣的消費者使用習慣，並宣布跨出雙北，於8/12、8/19分別於台中與桃園市區各展一間新門市。
根據Uber Eats 優市消費大數據分析發現，下單高峰期為晚餐前、午餐前、第三則是夜貓時段。同時也觀察到，疫情帶動的居家自煮潮，「午間」時段的健康飲食風，以玉米筍、紅蘿蔔、牛心番茄為前三名熱門商品；「晚間」前三名熱門商品加入了肉類商品，包含「金針菇」、「冷藏安心雞清胸肉」，以及隔日早餐必備的「全脂鮮奶」，拿下第一名。宵夜的部分，熱門榜輪替的品項多，包含異國高檔食材、零嘴、燈泡、衛生用品、家用清潔品。
Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示：「優市成立一年以來每間門市的商品數至近3,000支；門市選點上則深入外送熱門地區，以24小時全天候營運，此外，今年年中開始使用獲PEFC標章的環保紙袋外送，並且推廣『惜福品』減少食材浪費。」
為了歡慶一週年，即日起至8/25，祭出200樣商品6折起，並加碼祭出優市雙重優惠，首次訂購優市用戶輸入【初享優市】，至9/30為止，單筆消費滿200元即可享一次7折優惠（最高折150元）；所有用戶輸入【優市一週年】，至8/31，單筆消費滿549元即可享一次折抵120元；8/19~8/25期間也將再加碼推出百樣新鮮品「5折商品專區」，包含蔬菜水果、肉品海鮮、零食商品、家清用品。