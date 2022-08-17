離岸風電產業在地化！興達海基承製管架式水下基礎啟運

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中鋼公司董事長翁朝棟在致詞時表示，感謝興達海基公司及供應鏈團隊秉持使命必達的信念，用3年的時間，追趕歐洲30年的產製技術，完成全台灣唯一百分之百國產化的6座水下基礎，並獲得國外風電開發商的認可肯定，這不僅完全展現出中鋼精神，也是所有團隊值得驕傲的一刻。
興達海基公司董事長謝榮淵說，興達港原本屬於漁港，開港以來首次有這麼大艘的船隻進港，感謝經濟部能源局、高雄市政府海洋局、金屬工業研發中心，以及在地的興達港區漁會的協助，在安排兩位領港員及3艘拖船引領下，巴拿馬籍大和號運輸船靠港，並進行吊裝前準備及第三方公證單位驗證工作。
謝榮淵並說，此次大和號運輸船共吊裝3座管架式水下基礎，由於水下基礎成品為龐然巨大的鋼鐵結構體，單座重量超過1200公噸、高度達80公尺，要能穩固的將水下基礎精準放置，且牢牢固定在運輸船的甲板上，這不僅需要經由特殊的治具安全鎖固，也有賴於相當困難的工程技術，才能在海上運送時，抵抗航行中的風浪。
沃旭能源公司亞太區總裁古沛明日前到興達海基視察出貨作業時表示，興達海基設置優良的自動化吊掛設備，且訓練出具備高效率及良好安全管理的工作團隊，整體吊掛作業與亞洲同樣產製管架式水下基礎的同業相比是有過之而無不及，並給予興達海基高度的肯定及讚賞。
謝榮淵指出，興達海基完成沃旭案6座水下基礎出貨安裝後，將全力投入中能離岸風場水下基礎的產製工作，朝月產2座成品目標努力，並將積極爭取第3階段區塊風場開發商機，且將持續攜手水下基礎供應鏈廠商，為台灣離岸風電產業發展貢獻心力，讓離岸風電水下基礎製造，成為台灣綠能及經濟發展的驅動引擎。