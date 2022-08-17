孫女爆「阿嬤躲冰箱」揭悲歌！高大成曝動機：日本也常見

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蔣姓婦人於2017年從林口長庚醫院出院，由兒子接回家中照護，但蔣婦出院後不久便因病離世，其子聲稱因經商失敗，沒錢幫母親下葬，於是將遺體才在冰箱。不過警方調查發現，蔣婦兒子是退伍軍人，在蔣婦去世後，依然利用母親的名義，每年向社會局領取中低收入戶及其他補助約12萬6千元，這5年下來詐領補助至少63萬元，將依偽造文書罪嫌移送法辦。
針對此案件，知名法醫高大成也表示，這種情況在日本也很常見，「台灣早期一般沒有退休金，但日本退休金每月可領到30至40萬元，這些錢都是家庭的支柱，如果一死，錢就沒了，很多都是將遺體放在冰箱，比較不會臭，否則一個星期就發臭，引來鄰居抗議，真的都是為了錢」，而針對本次新北八里的個案，高大成也感慨「可能只是學習別人的作法，剛好自己也沒錢，家人死了不講繼續領(補助)，每月1萬多元對家計也有幫助」。
高大成也分享，過去曾遇過一位知名有錢人過世，家人請他幫忙開死亡證明，更要求他註明是當天死亡，「我一看(遺體)至少走了3、4天到一星期了」，於是拒絕其家屬要求。
後續家屬又找到另一名醫師幫忙開死亡證明，不料半年後國稅局開始展開調查，理由是「死者在死亡前3天剛好開始脫產，哪有這麼厲害，會知道自己什麼時候死？」高大成也提到該醫師後來也被依偽造文書起訴，差點陷入牢獄之災。（編輯：潘毅）