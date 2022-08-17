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孫女爆「阿嬤躲冰箱」揭悲歌！高大成曝動機：日本也常見

▲國小女童稱「阿嬤一直躲在冰箱」，老師警覺不對通報，警上門查看發現大體已冰藏5年多。（圖／翻攝畫面）
▲國小女童稱「阿嬤一直躲在冰箱」，老師警覺不對通報，警上門查看發現大體已冰藏5年多。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-17 18:03:20

新北市八里16日時傳出冰箱藏屍案，一位國中女學生在校說道「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，讓老師立刻察覺有異狀，隨即向教育局、社會局通報，而警方到場查看後，87歲蔣姓婦人的遺體被兒子藏在冰箱內長達5年。對此，法醫高大成也分析其動機。

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蘆洲分局指出，16日下午接獲社會局社工通報，指稱一名父親與女兒同住的住家中，冰箱存有阿嬤遺體，因此派員到場察看，發現確有此事，遺體為87歲蔣姓婦人，經警方目視無外傷，屍體完整，初步排除有他殺之嫌，已將蔣婦遺體移往殯儀館冰存，將由檢察官進一步相驗。

▲知名法醫高大成質疑，中壢弒母男二審改判無罪，不相信過程中兇手都沒有一絲清醒。（圖／翻攝自高大成臉書）
▲知名法醫高大成提到，過去日本也常出現把長輩遺體藏在家中，繼續領補助的是件。（圖／翻攝自高大成臉書）
蔣姓婦人於2017年從林口長庚醫院出院，由兒子接回家中照護，但蔣婦出院後不久便因病離世，其子聲稱因經商失敗，沒錢幫母親下葬，於是將遺體才在冰箱。不過警方調查發現，蔣婦兒子是退伍軍人，在蔣婦去世後，依然利用母親的名義，每年向社會局領取中低收入戶及其他補助約12萬6千元，這5年下來詐領補助至少63萬元，將依偽造文書罪嫌移送法辦。

針對此案件，知名法醫高大成也表示，這種情況在日本也很常見，「台灣早期一般沒有退休金，但日本退休金每月可領到30至40萬元，這些錢都是家庭的支柱，如果一死，錢就沒了，很多都是將遺體放在冰箱，比較不會臭，否則一個星期就發臭，引來鄰居抗議，真的都是為了錢」，而針對本次新北八里的個案，高大成也感慨「可能只是學習別人的作法，剛好自己也沒錢，家人死了不講繼續領(補助)，每月1萬多元對家計也有幫助」。

高大成也分享，過去曾遇過一位知名有錢人過世，家人請他幫忙開死亡證明，更要求他註明是當天死亡，「我一看(遺體)至少走了3、4天到一星期了」，於是拒絕其家屬要求。

後續家屬又找到另一名醫師幫忙開死亡證明，不料半年後國稅局開始展開調查，理由是「死者在死亡前3天剛好開始脫產，哪有這麼厲害，會知道自己什麼時候死？」高大成也提到該醫師後來也被依偽造文書起訴，差點陷入牢獄之災。（編輯：潘毅）

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