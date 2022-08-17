艾成牽手王瞳深情合唱！一首浪漫〈練習愛情〉已成追憶
來台發展20年的馬來西亞歌手艾成，與老婆王瞳相知相惜，愛情長跑10年結婚，歷經憂鬱症、一度分手、疫情等風波，靠著同樣的宗教信仰，維繫著兩人的心，順利邁向結婚2週年，感情越趨融洽，近年在螢光幕前合唱〈練習愛情〉、一起跳國標舞，王瞳還深情親吻了老公，這些甜蜜過往的經典畫面，隨著艾成的離去，未來都難以再現。
綜藝前輩白冰冰今在社群平台悼念艾成，回憶起過去，艾成曾說未來計畫有兩件大事，一個是開餐廳，一個是與王瞳結婚，這兩件事他都做到了，也圓了夢，可能因為疫情因素導致生意慘賠，一時找不到人傾訴才會如此。她很心疼這個活潑開朗的男孩。
艾成與王瞳今年3月錄製吳宗憲節目《綜藝大熱門》，重現結婚初期不合，艾成宛如機器人的自律生活缺乏情趣，讓老婆王瞳忍不住吶喊「我只是想跟你生活！不需要鮮花、牛排、薯條，只需要你的陪伴」，艾成立刻獻唱金城武的《標準情人》逗她開心，夫妻又合唱了一首〈練習愛情〉，讓現場充滿粉紅色泡泡。
而艾成與王瞳的緣分難以言喻，從小歌藝不佳的王瞳，偏愛艾成的歌聲，只要老公唱起情歌，就會讓她沉醉，當年一起主持《新兵進行曲》，艾成看著舞台上的她活潑開朗，在台下心事重重，於是拿著吉他自彈自唱〈我真的受傷了〉，打動了王瞳的心，讓她當場哭了出來。艾成事後約她喝咖啡，慢慢感情加溫，展開這段不離不棄的感情。兩個人還夫唱婦隨，一起跟何豪傑等人組成「87樂團」，原定預計下個月舉辦來台20年演出，如今美夢已成泡沫。