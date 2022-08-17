北市城博預算濫用二備金？議員批柯市府知法玩法規避監督

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不過苗博雅也持續追問，第一次追加減預算於4月12日就送到議會，議會也一次就通過，怎麼會來不及？對此柯文哲僅回應「細節我不曉得，但我知道當時有討論過說時間來不及。」苗博雅則明白指出，該案例是一個非常不好的示範，去年10月時議會在審議市府二備金預算，原本打算砍掉4000萬預算，不過主計長卻以「物價上漲，公共工程標不出去」為由希望能夠保留，「原來其實根本不是為了工程，而是早就知道要用這筆錢來辦城市博覽會。」
「今天這件事情，市長二備金是你的小金庫啦，說實在我們議員也真的拿你沒皮條，但是這個過程當中，整個時序上的事實，還有市府拖延怠慢，導致你可以規避掉整個正常預算審查程序。」苗博雅直言，今天就是要把整件事情揭露出來，讓全體市民知道，原來柯文哲8年執政來，真的學得很快，「學到怎麼樣活用第二預備金，規避議會的審查。」
民進黨議員吳沛憶則質疑，市府在編列城市博覽會的預算，也有經過特別精算，原因在於若二備金要動支超過5000萬時，就要送請議會備查，而這回動用的二備金只有4900萬，其中有一筆270萬的城市博覽會宣傳預算，卻由觀傳局111年的預算動支。該筆預算不僅規避了追加預算的審查，二備金的動支金額也不用報請議會備查。
吳沛憶炮轟柯文哲，將二備金當小金庫在用，明明城市博覽會預算加起來實質上就超過5000萬，卻走巧門、規避議會監督，只報4900萬連備查都不用，這就是柯文哲的畢業展，規避議會監督到這種地步，想做什麼就做什麼、想報什麼就報什麼。柯文哲竟小聲碎唸，這就依法行事，「依法迴避監督」，語畢竟還自己笑出聲。