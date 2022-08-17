「小社區大玩咖」5路線 邀你深入社區體驗不同風情

隨著疫情趨緩，臺中市政府文化局重啟社區深度文化之旅活動。今年以「小社區大玩咖」為主題，推出5條深度旅遊路線，共計10梯次，將於19日上午9起開放網路報名，邀請民眾闔家出遊，一起感受社區不一樣風情，品嚐在地美食！





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「小社區大玩咖」社區深度文化之旅，在文化局曾能汀副局長，踩動腳踏車象徵快樂出遊中宣告啟程。曾能汀表示，臺中市社區營造成績在全國名列前茅，社區各有特色，最直接感受社區人文特色的方式，就是參加臺中市社區深度文化之旅，每條路線都經過文化局嚴選、社區用心規劃，歡迎民眾上網報名，走入社區體驗豐富的人文景觀。





▲「小社區大玩咖」5路線共計十梯次，今日宣告啟程會上，有社區擺攤展現古早童玩，吸引小朋友把玩。（圖／文化局提供）

5條路線的社區民眾，各自精心佈置攤位，展現遊程特色與社區魅力!大甲朝陽社區準備鮮美的粉蔥，麥鄉休閒農業觀光協會帶來了特色古早味童玩，白冷綠世界發展協會準備了清涼消暑的五葉松冰棒，農業創生協會則展示在地葡萄釀製的各式酒類，吸引許多路過民眾佇足前來探詢遊程內容。





文化局說明，臺中市社區深度文化之旅遊程精彩，叫好又叫座，2021年因疫情停辦，今年復辦消息一推出，詢問度超高。今年推出的5條深度文化體驗路線，將社區文史、生態、產業等特色串聯，帶領民眾走進社區，探訪在地人才知道的美景與特色美食。





5條社區深度文化體驗路線，每條各開辦2梯次，包含大甲區的「浪漫藍帶 蔥滿愛」、大雅區的「麥遊金色穗稻」、和平區的「大甲溪生態走廊能源教育之旅」、外埔區的「甲安埔走讀-百果微醺」及「甲安埔走讀-邱比特敲門」，每條玩咖旅遊路線不僅踏訪社區，也將走訪特色景點、品嘗社區的特色農產品。





文化局表示，為鼓勵民眾出遊走訪社區，優先完成報名繳費的民眾，將於活動當日獲贈炎炎夏日防曬組合包，內含夏日出遊必備的遮陽帽與袖套，數量有限送完為止。活動詳情及報名連結網址： http://community.culture.taichung.gov.tw/travel



