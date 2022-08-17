獨／《原子少年》運動會突喊卡 詹仁雄曝節目第二季動向
選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，少年們日前才在台北國際會議中心（TICC），結束3場演唱會，當時還強力宣傳下月初會在新北市板樹體育館，舉辦「原子運動會」，不過製作人詹仁雄今（17）日稍早接受《NOWnews今日新聞》訪問時，表示該活動將延後進行，同時分享節目第二季的動向。
詹仁雄表示原定9月的「原子運動會」會延期到秋天，日期尚未確定，是因為擔心少年、粉絲太熱，相當貼心，此外，詹仁雄也透露內容大概會類似團康類型，避免選手們受傷，讓他們多一些互動，還能讓粉絲，看到少年私下不一樣的面貌，「活動是免費的，粉絲還可以拿到限定商品。」
至於《原子少年》第二季動向，詹仁雄時間先抓在半年到一年後，想要等第一季的少年們都出道、適應演藝圈，預計在2023年會開始，「我們已經選出好多人了，春季還會再辦一個舞蹈營大賽，會再從中挑人，形式部分，節目名稱一樣，導師陣容暫定不更換，八大星球結束了，我們會找其他星球。」而《原子少年》演唱會10月將在高雄登場，詹仁雄透露此次應該是節目第一季的「畢業典禮」，一樣會有嘉賓，被問到是否有其他爆點，他笑說：「還要再爆嗎？每一團出來，都已經讓粉絲瘋狂不已了！」