名家論壇》黎榮章／大數據分析　新竹市誰有機會勝出？

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而沈慧虹在被民進黨提名前，一直是專業技術官員的形象，也未經營粉絲專頁，高虹安顯然「成名更早」，經營個人品牌的時間也比沈慧虹長；而林耕仁雖是新竹市六連霸議員，新竹身為縣轄市，人口並不多，市政議題的能量也不足以獲得全國關注，因此林耕仁的網路聲量也一直是縣轄市議員規模，顯然與郭家軍、民眾黨雙重光環的國會議員高虹安不在同一量級，因此單從聲量上來看，高虹安獲得的全國關注最多，是她不可或缺的優勢。
進一步比較三人的網路正負面聲量，林耕仁的網路聲量雖墊底，但他的網路好感度卻是最高，是三人中唯一正面聲量多過於負面聲量者，好感度P/N值為1.32，其餘沈、高兩人分別為0.46、0.63；細究其原因，因他沒有特別的爭議事件，因此獲得曝光的一來是正面的新聞稿，二來是他自己的臉書貼文，因此好感度自然較高。且從2020年大選新竹市的政黨票得票來看，國民黨在竹市的政黨票得票率32.07%，民進黨僅28.33%；2021年公投，新竹市也投出四個同意，顯示竹市基本盤仍是藍營較具優勢。林耕仁網路聲量雖不高，但議員六連霸讓他在地方有深厚基礎，市民對他也有一定的認識，加上地方藍大於綠的優勢，網路正聲量高對他選情來說是加分。
另外，分析三人網路聲量來源，發現林耕仁和高虹安聲量最多的地方，是自己的官方臉書，自己的話題自己帶動，這在聲量來源的結構上屬於常態；相較下沈慧虹的聲量來源顯得特別，竟是PTT八卦板和政黑板討論最多，推敲背後原因，可能係受到近來林智堅「論文門」風波導致。
沈慧虹在新竹市的提名競爭中出線，全由林智堅大力推動，兩人過去在新竹市政上是「智慧連線」，沈慧虹參選，更主打延續林智堅政績；孰料民進黨桃園閃電換將，林智堅不再是沈慧虹的票房保證，未來她必須走出自己的路，創造自己的虹粉支持度，否則恐陷危機。
新竹市幅員不大，比新店還小，人口44.8萬，比板橋還少，不過因鄰近竹科，不只帶來人口紅利，房市潛力也格外受矚，使竹市進來的全國能見度大幅提升。年底的市長選舉，國民黨雖在陸戰部隊上具有優勢，但新竹有許多移入的年輕人口，這些人政黨忠誠度並不高，反而較容易受空戰表現影響投票意向，因此高虹安自帶聲量，沈慧虹由擅長網路空戰的民進黨輔選，兩人後勢都大有可為，這場三腳督選戰，目前仍是人人有機會。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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