艾成家人突接噩耗！急從大馬飛來 葬禮遵循基督徒儀式
來台奮鬥20年的馬來西亞籍藝人艾成，今（17）日無預警在蘆洲捷運站共構宅住處墜樓意外身亡，讓相守10年的老婆王瞳悲痛，讓身邊的友人哀傷，讓喜愛他的歌迷心碎，更心急的是他在大馬的家人，父母始終無悔支持他來台灣追夢，如今兒子在異國殞命，白髮人送黑髮人難掩悲痛。
突接噩耗的王瞳，心情震驚無法言語，艾成所屬的經紀公司「民視鳳凰藝能」總經理趙善意出面感謝媒體的關心，「目前已經緊急通知艾成的父母趕來台灣，相關手續已跟政府討論中，會全力為艾成辦理後事，包括追思會等等，王瞳現在非常悲痛，希望給她一點空間、時間，讓她可以好好處理」。經紀公司表示，由於艾成是基督徒，未來的治喪將採宗教儀式，舉行追思禮拜。
艾成從小時候5、6歲就開始唱歌，14歲就開始參加歌唱比賽，甚至參加過劉德華歌唱模仿比賽，跟本尊見過面，人生自此除了唱歌，沒有再選擇第二條路，家人始終沒有反對，父母將他每次參加比賽的表演剪報、照片都留下來做紀錄，全家人為他整理成檔案，讓王瞳都讚嘆「親情無價」！
親情重量既甜蜜又沉重，艾成2002年來到台灣尋求發展，因沒有收入在西門町流浪3個月，不願輕易放棄，所以選擇繼續留下來，經營販售家鄉美食的餐廳面臨關閉時，他更心疼地眼眶泛紅。他在《單身行不行》節目表示，來台灣奮鬥20年，一直沒有回家陪爸爸媽媽，家人卻從未因此抱怨，依舊無怨無悔支持，無形中積累壓力，有種「如果沒取得成就，會有我很不是人」的感覺。