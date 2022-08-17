賴清德「鋼彈梗」相挺 盼鄭運鵬「立於大地」帶領桃園
民進黨今（17）日正式徵召黨籍立委鄭運鵬參選桃園市長，鄭運鵬是眾所周知的「鋼彈痴」，不少網友紛紛敲碗期待桃園能化身「鋼彈城市」，更有網友許願，若鄭運鵬當選，桃園會變成台灣的「秋葉原」，引發關注。副總統賴清德也以鋼彈第一話的標題「立於大地」鼓勵鄭運鵬，讓這次的桃園選戰中，增添不一樣的色彩。
民進黨今日徵召鄭運鵬出戰桃園市長，今日提名記者會後，鄭運鵬在自己的臉書上寫道，「我告訴總統，我要很快讓選舉變得歡樂」；而這樣歡樂的氣氛，似乎也感染到賴清德，賴清德就用鋼彈梗來替鄭運鵬加油打氣，賴提道，「謝謝運鵬承擔起責任，相信你一定可以克服接下來的挑戰，勇敢地立於大地之上，帶領桃園往光的方向前進」。
據透露，「立於大地」正是鋼彈第一話的標題，也是鋼彈故事一切的開端，而鄭運鵬也同樣地回應賴清德支持，更說會讓桃園像鋼彈一樣，靠政績挺立於大地。不少網友也貼上鋼彈的照片以表支持，讓這次的桃園選戰中，增添不一樣的色彩。
鄭運鵬今日於提名記者會也表示，相信總統蔡英文、桃園市長鄭文燦可以信任他，不論在何時、有甚麼任務，民進黨以及台灣有需要的時候，「我就會使命必達」。
鄭運鵬說，以前蔡英文會把鄭文燦、鄭運鵬叫錯，但以後都叫「鄭市長」，相信一定可以順利交接，讓桃園更進步。
鄭運鵬表示，林智堅勇敢承擔責任退選，讓大家不捨，「然而鄭運鵬不是逆轉勝，我是來擴大領先分數的」，他說，調整隊伍從控球後衛轉任得分箭頭，最後一棒也跑最快，未來桃園、新竹會一起勝利。