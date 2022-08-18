NOW早報／艾成死因曝！王瞳淚揭夫狀況：說很多不懂的話

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近年來因為疫情關係，艾成所經營的餐廳陸續收攤，導致他心情相當低落，16日晚情緒不穩的艾成來找王瞳聊天，過程中艾成講了很多話，但王瞳都聽不太懂，直覺狀況不對，但在未找到解決方法前，王瞳也一直待在他身邊陪伴。
到了昨天上午，因為王瞳有行程要前往宜蘭，但艾成情緒依舊不穩定，於是請了兩名基督教的教友前來住處陪伴，在王瞳家樓下拿完鑰匙後，兩名教友也進入了王瞳家中，當時艾成開門後就躲到家中的角落，狀況不太好，兩名教友也不敢入內，只在門口用言語安撫；沒想到不到一分鐘，艾成突然往房間衝，教友連忙追上，但進到房內後就已不見艾成人影，往窗外一看才發現，艾成已倒臥在一樓血泊之中。
根據了解，艾成不只一次出現情緒不穩的狀況，王瞳向警方表示，可能是艾成的個性比較內向，很多事情都壓抑在心裡，雖然王瞳試著透過陪伴，讓艾成能暢所欲言、排遣心情，隔天找教友協助，但仍無法阻止憾事發生。
對此，經紀公司總經理趙善意也表示，驗屍過程很完整、順利，經過各單位的確認，艾成是意外（墜樓）過世，而他的父母收到通知後，將從馬來西亞趕來台灣，相關手續都在跟政府洽辦當中。
經紀公司及相關人士也哀痛表示相當不捨，更透露艾成在昨天就有通告，但因狀況不佳，臨時推掉，今天中午也有一個通告，早上經紀人還傳訊息提醒要接送，艾成也回覆「好」，毫無異狀，沒想到竟成了最後一則訊息，就此天人永隔。
今日天氣／台灣吹南風！各地水氣增 中南部注意午後豪大雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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中央氣象局預報，受到台灣東方低壓環流加上地形及海陸風交互作用，今（18）日凌晨起各地降雨機率提高，西半部平地地區及東半部地區有局部短暫陣雨，由於南方水氣的關係，雲林以南地區及東南部地區整天不定時會有局部雷陣雨，午後西半部地區及其他山區、近山區平地會有大雨等級的雷陣雨，中南部的降雨會最為全面、廣泛，甚至有局部短延時豪雨發生的機率，
溫度方面，各地高溫約落在33至35度，提醒民眾外出請做好防曬並多補充水分。
柬埔寨「吹哨者」正式向政府宣戰！Bump：公開所有證據
Youtuber「好棒Bump」最早踢爆柬埔寨人蛇詐騙事件，更被鄉民譽為吹哨者。Bump曾在5月時發片，提到年初去杜拜營救時，曾求助我國外交部駐杜拜辦事處卻受阻，16日外交部卻發出聲明稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓他無奈宣布停更詐騙解碼系列影片，更在昨（17）晚於個人IG宣布正式與政府宣戰。
Bump昨（17）晚在個人IG發限時動態解釋「請各位不要擔心太多，我一定得先停更詐騙解碼，並不是什麼心灰意冷，我的心從來沒有期待過政府，因此並不會對他們心死，只是現在有更嚴重的問題，政府的無能、推託、謊言，我們必須要先處理掉，否則不論我怎麼解碼詐騙，都對社會毫無幫助!」
Bump也提到，過去曾準備與教育局合作宣導反詐騙，卻因選舉導致破局，又到了近期外交部一次、兩次、三次不認錯，讓他不禁感慨「我們跟政府開的救援會議，亦是收到許多令人民失望的消息，連民間代表都看不下去」。
「我停更並不是氣到被打倒」，Bump宣告「而是我要從現在開始狂操他們，直到他們認錯改進為止」。他也提到自己為了讓政府好好做事，希望未來可以一起救援、反詐，隱藏了許多真相也拒絕上節目，就是不想給政府難堪。
如今Bump也不打算再忍受「真實受困數據、辦事處的實際配合情況(也有人證)，我都會全部公開，如果他們不被拆穿都不會改，那我們就拆穿！如果他們拆穿了還死性不改，那我們就罷免！如果這個體制有問題我就破壞他」。
由於過了整整一天，Bump都沒有收到相關部會的道歉與回應，也讓他大喊「我現在正式跟你們宣戰，哪怕弄到兩敗俱傷我也不虧」。
艾成來台追夢！曾親吐「無形壓力」來源：感覺很不是人
藝人艾成昨（17）日上午10點多，傳出在蘆洲捷運站共構大樓墜樓，當場身亡享年40歲，警方趕抵現場，釐清案情，而艾成所屬的「鳳凰藝能」公司稍早也證實死訊。事實上，艾成曾坦言來台發展20年來，家人始終無條件支持，但無形中也累積成壓力，「當不成功的時候，會覺得很不是人那種感覺。」
曾想在演藝圈闖出一片天的艾成，因達不到自己的目標，遭到憂鬱症病情纏身，而他也曾在節目《單身行不行》透露，當初剛來台灣的時候，在西門町流浪三個月，艾成表示因為當時唱片公司沒有談妥，還沒有辦法待在台灣，「但我又不想回去（馬來西亞），因為我前面的時間，已經用了10年的時間，參加幾百場歌唱比賽，才想盡辦法來到台灣，所以在西門町當乞丐我也不想回去！」
主持人也提到艾成爸爸曾經有認真問過「如果你有一天唱歌沒成功，想怎麼辦？」對此，艾成也坦言，從未想過第二條路，完全無法回答爸爸的問題，「爸爸經常這樣問的時候，其實我是答不出來的，裡頭是很兩難，很掙扎」，無疑是深藏在心中已久的壓力。
事實上，艾成透露一個人從馬來西亞來到台灣打拚，家人無條件支持他，也說「你就好好唱，爸爸媽媽你也不用照顧」，但他認為這20年來，一直覺得沒有好好地回家陪爸爸媽媽，加上家人無怨無悔的支持，也造成他無形中的壓力，「因為當你不成功的時候，你會覺得你很不是人那種感覺。」
演藝事業好不容易趨於穩定後，艾成決定拓展到餐飲業，但他坦言創業的前10個月，每天打開收銀機只有幾百塊、幾千塊，而當時在西門町一個月房租就要高達20萬，「又沒有回頭路，房子也賣了，一直虧又不甘心收。」無奈的是，受到疫情衝擊，餐廳收到僅剩一家，慘賠500萬，王瞳在6月受訪時也坦言：「他（艾成）看到數字血壓高。」
日職／村上宗隆百人斬全壘打！本季42轟出爐
養樂多隊村上宗隆今天在面對阪神虎隊比賽中，3局開轟，一棒轟出3分全壘打，幫助球隊以3:0領先虎軍，而他也完成「百人斬」全壘打的難得紀錄。
村上砲轟伊藤將司，幫助養樂多先馳得點，而他生涯砲轟的投手已經到達百名以上，這也是村上的成就。
村上目前42轟，累積104分打點，是全壘打、打點雙冠王。
衝鹹酥雞攤只剩100！老饕All in「4神品」全推爆：飽到吐
台灣在地小吃十分多樣，其中鹹酥雞就因香脆吮指，且富有濃濃的香氣，而擄獲不少老饕的心。對此，就有網友好奇詢問「鹹酥雞只能買100怎麼買？」而引起老饕推薦4神品，大讚「靠它吃飽！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示前幾天出門準備買點鹹酥雞果腹，卻發現口袋僅剩100元，不禁讓他好奇詢問「如果只有$100你會怎麼買鹹酥雞呢？有沒有$100的鹹酥雞的八卦？」
問題曝光後，隨即引起鄉民們討論，「20根熱狗」、「雞肉一份，其他隨便湊到100」、「不要買肉100很夠了吧，甜不辣黑輪蘿蔔糕豆皮」、「雞皮100…炸酥一點」、「五份百頁豆腐」、「全薯條」。
在眾多留言中，多數人推薦「甜不辣」、「銀絲卷」、「米血」和「豆干」，認為「all in甜不辣」、「甜不辣30必買 一半靠它吃飽」、「ALL IN米血，或是all in銀絲卷」、「all in銀絲卷，但吃起來會很乾」、「米血、銀絲卷、甜不辣、豆干點下去」、「豆干米血米腸，湊一湊100元應該能飽」。
但也有人持不同看法，「回家再拿400，沒500元塞牙縫都不夠」、「現在100還真的很少」、「100買不到三樣」。（編輯：賴禹妡）