MLB／遊騎兵戰績慘澹澹 總仔下台後總裁烏紗帽也不保
德州遊騎兵隊本季季前大手筆補強，簽下Corey Seager、Marcus Semien以及Jon Gray等明星球員後，原以為新賽季要起飛，沒想到打到現在，卻連5成勝率都達不到，距離分區龍頭休士頓太空人，勝差更是來到22場之譜，繼日前宣布開除總教練Chris Woodward之後，今天再度宣布總裁Jon Daniels也要跟著下台。
Daniels從2002年就加入遊騎兵隊的棒球營運部門，並在2005年10月4日成為球隊總管，2013年3月接任球隊總裁，期間除了在2010以及2011年帶領遊騎兵拿下美聯冠軍並進入世界大賽之外，2015年以及2016年也都奪下美聯西區的龍頭，但在本季前的2個賽季，都是美西墊底，而且目前已經連6季沒進季後賽。
遊騎兵隊的最大股東Ray Davis表示，雖然17年來Daniels帶領球隊完成許多成就，但是自2016年以來，球隊在美聯西區幾乎都沒競爭力，我覺得改變球隊管理層對球隊是有益的，並相信我們正朝正確的方向前進。
而遊騎兵在開除Daniels之後，將會由球隊總管Chris Young繼承他的所有職務，Young是在2020年12月才加入遊騎兵擔任總管，大股東Davis也相當看好他接任後，能為球隊帶來不同的化學變化。