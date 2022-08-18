MLB／運動家開坦練新秀　老將「貓王」Andrus遭釋出

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再過半個月將滿34歲的Andrus，2021年季前被效力12年的老東家德州遊騎兵交易到運動家，今年是效力運動家第2個賽季，2個賽季平均打擊表現僅有.241/.297/.342的打擊三圍，生涯只有2個賽季打擊表現優於聯盟平均的他，效力運動家這2年的OPS+更低到只有83。
雖然Elvis Andrus的打擊表現並不算出色，但他生涯在大聯盟出賽1904場，其中有守備出賽的1872場，全部都是以游擊手的身份出賽，是大聯盟歷史上第5長，生涯都是以游擊手身份出賽的紀錄，前4位分別是Derek Jeter的2674場、Luis Aparicio的2583場、Ozzie Smith的2511場以及Alan Trammell的1910場。
而運動家隊升上來的Sheldon Neuse，可以擔負內野一、二、三壘的防區，這是他今年第3次被升上大聯盟，雖然年底就將滿28歲，但是生涯在大聯盟僅出賽128場，平均.220/.269/.305的打擊三圍，並曾經在上賽季效力於洛杉磯道奇，本季再度回鍋生涯最初的起點運動家，今年在3A出賽25場，繳出.398/.407/.611的超暴力表現，也讓運動家對他抱有期待。