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跨世代／資訊傳播節點　郭書成：「里」是改變民主的力量

▲新北市汐止區湖興里里長郭書成稱「里長是最接近民眾日常的公職代表」，他表示「我們可以成為各個族群、層級的資訊傳播節點」，每個村里都能成為改變民主的力量。（圖／NOWnews攝影中心）
▲新北市汐止區湖興里里長郭書成稱「里長是最接近民眾日常的公職代表」，他表示「我們可以成為各個族群、層級的資訊傳播節點」，每個村里都能成為改變民主的力量。（圖／NOWnews攝影中心）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-18 11:56:322022-08-18 12:02:27

《NOWnews今日新聞》今（18）日舉辦跨世代論壇，其中第一場座談會「青年該如何參政？」邀請到立法委員林昶佐、國民黨高雄市議員參選人白喬茵、民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷，擁有「全台最年輕的里長」之稱的新北市汐止區湖興里里長郭書成也受邀參與。郭書成於論壇中分享自己的參政歷程，並稱「里長是最接近民眾日常的公職代表」，最能夠說服民眾，他表示「我們可以成為各個族群、層級的資訊傳播節點」，各個村里都能成為改變民主的力量。

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NOWnews今日於台北喜來登飯店舉辦跨世代論壇，針對青年參政現況與展望，規劃3場座談會，估計有超過150名學生參與，其中更邀請總統蔡英文、國民黨立委蔣萬安、衛福部前部長陳時中，以及朝野立委、議員等政壇新星，齊聚一堂鼓勵年輕人參政。

新北市汐止區湖興里里長郭書成是台灣少見的年輕里長，他於第一場論壇「青年該如何參政」中，分享自己的一手經驗。2018年大學剛畢業，郭書成年僅25歲即「出道參選」，他提到，里長為自身夢想職業，認為村里議題鮮少被關注，卻與切身生活最為相關，加上可負擔選舉費等現實因素影響，他在沒背景、沒政治聲量的情況下，選擇保持初心，以最年輕的里長之姿，在政治產業實現理想。

在論壇問卷調查中，「美國議長裴洛西來台暨後續兩岸及中美動態」為最多人重視及關心的議題，對此，郭書成表示，里內有創立Line群組，每當有爭議性議題發生，如上述所提裴洛西訪台帶來的後續效應、中美關係議題發酵等，常有里民會在群組以圖片、新聞連結等形式發表看法。郭書成藉由Line群組了解里民對議題的想法，並進一步與民眾做時事議題以及政策上的溝通與討論，「里長是最接近民眾日常的公職代表」，最能夠改變民眾想法，提供大眾多元思考的機會，而青年參政的意義也是如此，藉由與不同年紀的人討論觀點，藉此說服對方。

此外，郭書成也指出，基層的政治工作者的勞動條件非常不佳，不僅低薪高工時、高壓力，同時還伴隨著不確定性，對於青年參政是很大的門檻，期盼大家不論社會地位如何，或是未來有想法參政，都能多家關注勞動權益。作為學生自治出身的他表示，台學聯先前曾說過，「30年後的台灣會如何？答案就在今日的校園」，他說自己一點都不擔心現在的青年，因為青年族群接收過最好的資訊處理能力及來源，因此有能力對民主做最好的判斷，然而，社會的組成除了青年族群，同時還有年長世代，他們的資訊處理能力較與時代脫節，對於多元意識形態較難以接受，「我們可以成為各個族群、層級的資訊傳播節點」，每個村里都能成為改變民主的力量。

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