跨世代／資訊傳播節點　郭書成：「里」是改變民主的力量

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新北市汐止區湖興里里長郭書成是台灣少見的年輕里長，他於第一場論壇「青年該如何參政」中，分享自己的一手經驗。2018年大學剛畢業，郭書成年僅25歲即「出道參選」，他提到，里長為自身夢想職業，認為村里議題鮮少被關注，卻與切身生活最為相關，加上可負擔選舉費等現實因素影響，他在沒背景、沒政治聲量的情況下，選擇保持初心，以最年輕的里長之姿，在政治產業實現理想。
在論壇問卷調查中，「美國議長裴洛西來台暨後續兩岸及中美動態」為最多人重視及關心的議題，對此，郭書成表示，里內有創立Line群組，每當有爭議性議題發生，如上述所提裴洛西訪台帶來的後續效應、中美關係議題發酵等，常有里民會在群組以圖片、新聞連結等形式發表看法。郭書成藉由Line群組了解里民對議題的想法，並進一步與民眾做時事議題以及政策上的溝通與討論，「里長是最接近民眾日常的公職代表」，最能夠改變民眾想法，提供大眾多元思考的機會，而青年參政的意義也是如此，藉由與不同年紀的人討論觀點，藉此說服對方。
此外，郭書成也指出，基層的政治工作者的勞動條件非常不佳，不僅低薪高工時、高壓力，同時還伴隨著不確定性，對於青年參政是很大的門檻，期盼大家不論社會地位如何，或是未來有想法參政，都能多家關注勞動權益。作為學生自治出身的他表示，台學聯先前曾說過，「30年後的台灣會如何？答案就在今日的校園」，他說自己一點都不擔心現在的青年，因為青年族群接收過最好的資訊處理能力及來源，因此有能力對民主做最好的判斷，然而，社會的組成除了青年族群，同時還有年長世代，他們的資訊處理能力較與時代脫節，對於多元意識形態較難以接受，「我們可以成為各個族群、層級的資訊傳播節點」，每個村里都能成為改變民主的力量。