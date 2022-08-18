台股早盤一度跌130點　生技醫療、鋼鐵股逆勢抗跌

美股四大指數昨（17）日皆收跌，再加上中國大陸四川限電，使台北股市今（18）日也跟著跌，電子股成重災區，早盤一度跌130點，下殺來到15335點，跌幅0.7%以上。權值股台積電早盤跌8元，來到519元，聯電也弱勢跌1.4%。而盤面焦點為生技醫療、鋼鐵與航運股相對抗跌。
美股道瓊指數17日下跌171.69點，或0.5%，收33980.32點；那斯達克指數下跌164.43點，或1.25%，收12938.12點；標普500指數下跌31.16點，或0.72%，收4274.04點；費城半導體指數下跌75.5點，或2.48%，收2970.1點。
受到美股走弱影響，台北股市今日早盤一度跌130點，下殺來到15335點，跌幅0.7%以上。權值股台積電早盤跌8元，來到519元，跌幅1.3%。聯電弱勢跌1.4%，來到42.25元。世界先進跌幅也有1%。另外，南亞科、華碩、群創、友達、緯創、國巨、旺宏、日月光與矽力跌1到2%以上。
至於大立光逆勢抗跌，漲約1%。部分航運股也表現亮眼，像是新興漲逾4%，中航、中櫃也逆勢走揚0.7%以上。另外，生技醫療股表現不俗，北極星藥業、寶齡富錦、杏輝、泰福漲逾1%。部分鋼鐵則相對抗跌，如威致、海光、官田鋼、新鋼、大成鋼、佳大漲逾1%。