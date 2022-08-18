跨世代／我們不是沒有用的年輕人　張育萌喊落實世代正義

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張育萌指出，台灣自2005年第7次修憲後，成了全世界最高修憲門檻，這些超高門檻，彷彿告訴當年7歲的自己，要解凍《憲法》必須出現民主奇蹟，當時自己沒有反對，因為不知道未來已經被這群大人決定，應該要是護身符的《憲法》走進冰河期，被限縮在一部超過5分之1條文都被凍結的《憲法》當中。
「但是如今25歲的我，願意與所有年輕世代、資深公民攜手同行，我們願意承接世代責任，與不同世代為了未來的台灣共同努力！」張育萌認為，2025年台灣將進入成為超高齡社會，讓一個能夠反映年輕人意見的體制顯得非常重要，該如何透過體制改革落實世代正義，是台灣目前迫切需要的問題。
「這一路上，我們看到憲政改革、世代正義，這兩道難題上，我們都不是沒有用的年輕人！」張育萌表示，立法院在今年3月25日通過了下修公民權的修憲草案，那天一早，立院前的中山南路封起一條車道，數百位年輕學生從不同縣市集結，為了要監督在院會中「18歲公民權修憲案」，各黨團能否跨越歧見，在二讀與三讀投下同意票。
張育萌進一步說，高中生從教室走到街頭，告訴老師想要親眼見證這歷史的一刻，最遠的學生從枋寮搭夜車，搖搖晃晃到台北，修憲案三讀通過那一刻，「我看他抱了旁邊不認識的人，哭了出來，他說，他終於等到這個國家願意肯定他身為年輕人的這一天，告訴你的決定是被重視的，你的未來是值得追求的」。
修憲案三讀通過之後，張育萌說明，年輕人的腳步沒有停下，高中生、大學生和社會的新鮮人，走進傳統市場和夜市、山線和海線，在社區鄰里開始縱走，一一握起這座島嶼上每一雙公民溫暖的手，告訴他們「18歲公民權」是什麼，為何台灣必須加緊腳步，接上國際的潮流，過程中有被肯定的喜悅，也有被拒絕的沮喪，但這正是在2022年的今天，台灣民主深化的重要過程。18歲的青年正在成為公民，台灣人也正在學習，除了傳統選舉，用不同的方式實踐民主。
張育萌批評，近年來周邊國家陸續修正公民權到18歲，「台灣自詡亞洲民主燈塔，但我們已經是後段班，這也是不爭的事實」，這次修憲複決的題目，是在衡量年輕人到底有沒有能力一起決定公共事務，我國的《憲法》與《民法》等眾多法律，從中國大陸時期至今，都沒有好好修改年齡規範，在普遍認為成年年齡就是18歲的台灣社會，在不同的法規裡面，成年年齡卻不盡相同。
張育萌舉例，18歲的年輕人要服兵役、納稅，卻無法締結契約，上大學的年輕人到異地求學，卻無法自行開戶、買機車，這樣權責不符的混亂，造成年輕人非常多的困境，也看見當今規範與社會事實不相符，這也還只是冰山一角。
張育萌也說，《公益彩券管理辦法》規定國民年滿18歲可以買樂透，而根據運動彩券投注規則，年滿20歲才可以購買運動彩券，太魯閣國家公園管理處規定年滿18歲得擔任太魯閣國家公園登山領隊，然而玉山及雪霸國家公園管理處卻分別規定必須年滿20歲才能擔任玉山與雪霸國家公園之登山領隊，「更別說18歲的年輕人可以投下公民複決選票，但對於國家未來重大事項，卻無法選出政策執行者或是民意代表」。
張育萌坦言，我國各項不同的年齡規定散見於各項法律，造成人民日常生活的混亂，只是過去往往覺得18到20歲的2年，牙一咬就過去了，卻不小心把如此的混亂留給了我們的下一代，「這一次，我們終於有機會終結混亂改變它」。
張育萌強調，我們不只是在邁向18歲公民權，與國際接軌而是走在一條「年齡政治」與「世代正義」的道路上，我們不只在讓18歲的青年轉大人，也在讓台灣的法律與社會能夠轉大人，成為成熟的民主國家。