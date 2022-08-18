跨世代／籲挺18歲公民權　蔡英文：讓年輕人決定國家未來

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蔡英文今日於「跨世代論壇」開幕致詞時表示，感謝《NOWnews今日新聞》多次以修憲為主題舉辦論壇，聚集跨黨派朋友及民間夥伴持續交流想法。
蔡英文說，憲改議題當中，保障18歲公民權是朝野有共識的事情。行政院在前段時間把國家法律通盤檢討後，在行政、立法可以做得到的範圍內，把民法成年下修，明年1月1日開始就要生效，18歲的成年人可以行使、承擔民事權利與義務。
「但公民權的部分，就必須要修憲」，蔡英文說，18歲的權利義務不只要在民事法規修正，更重要是要讓年輕人有完全責任能力，承擔國民責任跟義務，享有完整公民權，一起決定國家未來，這才是權責相符。
蔡英文說，有越來越多年輕人挺身而出，投入公共領域，促成更多改變，政府也在升學、就業、租房、創業等面向上，準備一系列政策相挺，希望給年輕人支持、減少負擔，讓大家有更多機會實現想法與創意。
另外，也非常期待年輕人對公共事務的熱忱，一樣受到支持跟肯定，希望讓更多年輕人成為台灣守護民主的力量。
蔡英文表示，今年的論壇主題是「一起跨入更好的世代」，在一個更好的世代，希望達到18歲公民權保障，也可以繼續思考，讓年輕人透過更多面向改變社會。
「我要鼓勵大家，參與政治除了選舉、擔任幕僚，還有很多管道」，大家在專業領域中、關心的社會議題中，積極展開關於民主價值、公共議題的對話，這就是很重要的環節。
蔡英文表示，強健的公民社會可以打造出更生氣蓬勃、充滿希望跟想像力的民主，請大家把熱忱盡情擴散到社會的不同角落，這都是深化民主、鞏固民主的實踐。
蔡英文說，今天在這裡也要相互鼓勵，因為年底18歲公民權複決的這條路門檻很高，需要965萬張同意票。今年11月26日，要請大家一起投下同意票，讓這個議題變成台灣在這階段最重要的社會力集結，也希望透過保障18歲公民權，一起打造落實權責相符及世代正義的憲政體制。