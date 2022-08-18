跨世代／參政心理素質要強　黃捷：不因網路酸言改變　

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃捷說，參與政治最重要是核心關懷，想要參與哪一個領域的深根非常重要，包括民主、自由、人權深化需要去改變，這些才是在政治領域能夠常常久久，讓你有續航力的動力，「參與政治很好，但是要先知道你要關心什麼？」轉型正義的議題、交通改革，甚至是台灣的主權在國際上的能見度，這些都是很重要的核心價值，若要決定深根就要持續努力。
黃捷強調，政治圈最重要是心理素質要很強，在座每個人都經歷過酸民酸到不行，身經百戰沒有被酸民打敗，包括她也經歷過罷免，但是她知道想要做的事不會因為外面酸言酸語而變，所以有心要參與政治除了要找到核心關懷，更要堅定正在做的事。
黃捷在第二輪發言表示，「常常有人說民主不能當飯吃，這就是她從政的原因，因為其實沒有民主就沒有飯吃！」這就是現在台灣的處境，許多年輕朋友關心台美關係、台灣的主權地位，這些都非常好，看到台灣未來的希望。台灣可以是小國小民，但必須是好國好民，台灣的主權地位大家絕對要珍惜、一起努力。
針對要從政的年輕人，黃捷鼓勵「當時代把任務放到你面前時，不要覺得自己渺小」，不要覺得自己是小螺絲就沒辦法讓社會更好。
最後黃捷分享參與政治是要有抗壓性與同理心，同理心是做政治的個性要有「服務案件對別人來說是小事，卻是他人生中的大事」，身為民代要把每個案件當自己的事處理，要非常有耐心，陪伴陳情人度過每個過程。抗壓性也很重要，若是很容易被打敗、很容易氣餒，在政治上很難長長久久，唯有讓自己心臟變得更強大，所以一定要有足夠的抗壓性。