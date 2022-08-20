大馬白富美13歲便身家破百億　真人版「瘋狂亞洲富豪」

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陳雪玲的人際交友圈也都是上流社會的名媛，與吳建豪離婚的新加坡百億千金石貞善（Arissa）、澳門賭王四房千金何超盈、何猷君前女友Kimmy Lim、香港富商楊受成侄女楊永晴和阿Sa百億男友的妹妹石佩藍，全部都是陳雪玲的好朋友，時常會出現在彼此的社群平台上。另外，天王劉德華的老婆朱麗倩還是陳雪玲的表姐，親友團可以說是橫跨政商名流和演藝界。
陳雪玲畢業於日本名校早稻田大學，雖然本身喜愛英國文化，但父親陳志遠喜歡日本文化，因此將陳雪玲送到日本學習。她的少女時期充滿著環遊世界、各個精品品牌的限定款、富豪親友團和精緻美照，跟部分低調的豪門千金不同，陳雪玲是大眾所熟知的傳統型白富美。
由於陳雪玲的父親陳志遠是大馬前首相敦馬哈迪·莫哈末（TUN MAHATHIR BIN MOHAMAD）的乾兒子，因此，連首相女兒都是她的好友，也有摩納哥最為傳奇的Albert二世，陳雪玲可以說是馬來西亞的貴族階層。而她最爆紅的關鍵是她著名的「三場奢華婚禮」，由於三場婚禮的風格都不同，但都一樣鋪張奢華。
外界開始好奇，陳雪玲一家的財富是如何而來的呢？陳志遠是白手起家的創業家，在21歲時仍是家境貧困的保險業務員，有次他陪客戶等待看診時，當時他買不起的《時代周刊》吸引了他的目光，裡面有一篇文章講的是麥當勞漢堡的故事。陳志遠從那一刻起就打通了任督二脈，他堅信麥當勞在馬來西亞也肯定會成功，於是他每週寫一封信給麥當勞總部。最終他的誠意打動麥當勞總部，1980年12月陳志遠得到麥當勞在馬來西亞的特許經營權，兩年後首家麥當勞正式在馬來西亞出現。1984年收購了成功工業，「成功」二字一直沿用至今，之後又取得7-11經營權，1985年再獲得多多體育彩票經營權，成為政府首批私營化成功的企業之一，從此集團水漲船高，收益不斷攀升，事業遍及馬來西亞各產業，他和家族也一躍成為馬來西亞最知名的富豪世家。
陳志遠育有11個子女，在眾多子女中，陳雪玲的勤奮和認真讓她脫穎而出，成為陳志遠最器重的兒女之一。她擔任過成功房地產公司的執行董事，也擔任過日本京都四季酒店的行銷主管，更厲害的是，她環遊世界的同時，也把事業版圖擴展到該地區，因此她絕對不是只會吃喝玩樂的白富美，還是相當努力的工作狂。頂著名校光環畢業的她，並沒有因為自己千金的身份而懈怠，結婚前都在工作的路上。
而她的丈夫是馬來西亞Naza集團創辦人的兒子法利納斯慕丁，擔任集團的副執行董事。Naza集團在馬來西亞是著名的汽車貿易商，家境跟陳雪玲是門當戶對，且外型亮眼的法利納斯慕丁，可以說是名副其實的高富帥。兩人的世紀婚禮因此受到外界矚目，尤其兩人的宗教背景和族群不同，總共辦了三場婚禮。第一場在馬來西亞的城堡舉行，只邀請兩人最親近的親友。第二場辦在吉隆坡的婚禮，雙方邀請了來自世界各地的政商名流，甚至請了英國天團BLUE在婚禮現場演唱經典名曲「You Make Me Wanna」，排場之大令外界譁然。最後一場婚禮則辦在日本京都，集團旗下的京都四季酒店，以西式婚禮作結。由於兩人從小便是同學，長大後自然地交往，並且受到雙方家族的祝福，可以說是利益與愛情結合的模範富豪夫妻，兩人誕下的女娃更是被媒體譽為「最會投胎的女嬰」，可愛的模樣讓網友們都相當喜愛。