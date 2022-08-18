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艾成墜樓亡！曾曝「捨不得狗兒子走」　為牠寫歌父愛爆棚

▲藝人艾成生前與王瞳非常疼愛狗兒子「哈嚕（Haru）」，他還曾為愛犬寫歌。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
▲藝人艾成生前與王瞳非常疼愛狗兒子「哈嚕（Haru）」，他還曾為愛犬寫歌。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 10:37:31

藝人艾成昨（17）日上午10點多從新北市捷運蘆洲站共構宅大樓7樓墜樓身亡，享年40歲，噩耗傳出讓許多演藝圈好友及粉絲非常震驚又不捨，紛紛湧入他的臉書哀悼。而艾成生前除了最牽掛王瞳，還有他倆的寶貝狗兒子「哈嚕（Haru）」，甚至還曾為愛犬寫歌！

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▲艾成對哈嚕疼愛有加，對牠總是流露滿滿的父愛。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
▲艾成對哈嚕疼愛有加，對牠總是流露滿滿的父愛。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
艾成的狗寶貝哈嚕是與妻子王瞳在2014年領養的，當時透過演員陳珮騏牽線，得知中途之家有一隻狗狗相當可憐，不僅遭到前飼主惡意虐打成重傷，造成耳朵失聰，還罹患犬瘟導致口腔全潰爛，無法好好進食而奄奄一息，因此被列入安樂死的名單內，所幸兩人得知後在牠即將被安樂死的前一天趕緊帶牠回家收編，因此才改變了牠的命運。

▲艾成在寫給哈嚕的歌詞裡，寫下：「謝謝你來到我們的家裡頭，當我悲傷的時候你總在我左右」，透露出哈嚕也是他的精神支柱。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
▲艾成在寫給哈嚕的歌詞裡，寫下：「謝謝你來到我們的家裡頭，當我悲傷的時候你總在我左右」，透露出哈嚕也是他的精神支柱。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
▲歌詞裡流露出他對哈嚕的依賴。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
▲歌詞裡流露出他對哈嚕的依賴。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
艾成與王瞳領養了哈嚕之後，一家三口經常在臉書溫馨放閃，過去艾成相當寵愛牠，在2021年時還曾經在個人臉書發表「寫給我的兒子的歌（我的小小狗）」，歌詞裡寫著：「牠的名字叫哈嚕，常常行為很粗魯，從前牠常常被欺負，所以演眼神很無辜」、「謝謝你來到我們的家裡頭，當我悲傷的時候你總在我左右」、「捨不得你走，爸爸捨不得你走」、「答應我你不要走」，字裡行間透露出對哈嚕濃濃的父愛。

▲艾成常常抱著哈嚕放閃。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
▲艾成常常抱著哈嚕放閃。（圖／翻攝自蔡艾成（艾成）臉書）
當時網友們聽了都紛紛留言：「謝謝艾成！超級感謝你愛哈嚕！真的好謝謝你」、「好感動的歌！」、「好聽好聽好聽」、「好貼切，所有愛狗人士的心聲」，如今艾成已經不在，也讓許多粉絲感到不勝唏噓，希望他能一路好走！（編輯：陳珮瑜）

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