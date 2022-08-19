嘆花蓮如戒嚴　Kolas選縣長：供不同選擇、帶人走出恐懼

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Kolas Yotaka錄製由民進黨發言人黃彩玲主持的《一碗麵的時間》網路節目時受訪，被問及做為民進黨首位原住民花蓮縣長參選人，是什麼關鍵因素使她決定返鄉參選？她說，因為花蓮充滿恐懼的氣氛，如果她的參選可以讓花蓮民眾認為改變是有可能的，那就應該去做。有非常多花蓮民眾，每天日復一日過一樣的生活，也不覺得自己的生活有任何期待或希望，這樣的狀況是需要改變的。
Kolas Yotaka也表示，徐榛蔚經常被介紹為五星級縣長，可是在五星級縣長的主政之下，是不是也該有五星級的縣民？縣民是否也有五星級的感受呢？一個連飲用水、民生用水、灌溉用水都沒有的花蓮縣，還稱得上是五星級縣長執政的縣市嗎？
從記者主播、立委、行政院發言人、總統府發言人，Kolas Yotaka說，在民主的時代，做不一樣的選擇，是很自然而然的事情。所以，如果花蓮人不滿意現在的生活，並希望未來10年過得更好，那就必須勇敢的選擇，她正提供一個不一樣的選擇給花蓮縣民。
被問到她先前提名記者會所提到「無懼之人」這句話的背後意涵，Kolas Yotaka表示，這代表在花蓮有很多人處在恐懼之中，連表達不同的意見，都怕被盯上、被清算，這是非常不健康的。當在花蓮連公開表達自己的政治理念，或對縣政有任何一點的批評，都成為一種不可能，這根本跟戒嚴時代一樣可怕。花蓮人必須要走出這樣一個恐懼、必須終結這樣一個恐懼。而她無所懼怕，希望花蓮可以更好。
Kolas Yotaka舉了個實例，她說跑行程過程中，遇到相當多支持者私下表示，會支持她、投票給她，但是不能站出來支持，因為背後有壓力，代表這些恐懼是相當真實的。
最後，Kolas Yotaka強調，花蓮是一個很美的地方，請讓它變回它原本該有的樣子。讓花蓮成為一個可以自由呼吸的地方，是一個可以真正享受山、海、溪流自由奔放的一個縣，讓大家可以在這裡自由的生活。