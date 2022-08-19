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嘆花蓮如戒嚴　Kolas選縣長：供不同選擇、帶人走出恐懼

▲kolas參選花蓮縣長，盼提供花蓮人一個不同選擇，並帶領大家走出恐懼。（圖／Kolas辦公室提供）
▲kolas參選花蓮縣長，盼提供花蓮人一個不同選擇，並帶領大家走出恐懼。（圖／Kolas辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-19 09:26:50

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka日前錄製民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》，她受訪時表示，現任花蓮縣長徐榛蔚常被稱為五星級縣長，但在施政上卻沒有辦法帶給縣民五星級的感受；且在國民黨的長期執政下，花蓮人常常生活在恐懼之中，無法自由地表達意見，因為一旦對縣政表示異議便有可能被盯上。Kolas期盼，自己的參選可以給花蓮人一個不一樣的選擇，讓花蓮人可以感受到改變，未來可以在花蓮毫無畏懼地自由生活。

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▲具有原住民身分的Kolas參選花蓮縣長，受到高度關注，更被視為有望終結現任縣長徐榛蔚執政的強棒。（圖／翻攝自Kolas臉書）
▲具有原住民身分的Kolas參選花蓮縣長，受到高度關注，更被視為有望終結現任縣長徐榛蔚執政的強棒。（圖／翻攝自Kolas臉書）
今年年底九合一地方大選，民進黨提名史上第一位原住民縣長參選人Kolas Yotaka，挑戰民進黨的艱困選區花蓮。面對國民黨長期執政，且擁有地方豐沛行政資源的徐榛蔚，Kolas自稱是「無懼之人」、「女版湯姆克魯斯」，希望能將外界認為「不可能的任務」化為可能。

Kolas Yotaka錄製由民進黨發言人黃彩玲主持的《一碗麵的時間》網路節目時受訪，被問及做為民進黨首位原住民花蓮縣長參選人，是什麼關鍵因素使她決定返鄉參選？她說，因為花蓮充滿恐懼的氣氛，如果她的參選可以讓花蓮民眾認為改變是有可能的，那就應該去做。有非常多花蓮民眾，每天日復一日過一樣的生活，也不覺得自己的生活有任何期待或希望，這樣的狀況是需要改變的。

Kolas Yotaka也表示，徐榛蔚經常被介紹為五星級縣長，可是在五星級縣長的主政之下，是不是也該有五星級的縣民？縣民是否也有五星級的感受呢？一個連飲用水、民生用水、灌溉用水都沒有的花蓮縣，還稱得上是五星級縣長執政的縣市嗎？

從記者主播、立委、行政院發言人、總統府發言人，Kolas Yotaka說，在民主的時代，做不一樣的選擇，是很自然而然的事情。所以，如果花蓮人不滿意現在的生活，並希望未來10年過得更好，那就必須勇敢的選擇，她正提供一個不一樣的選擇給花蓮縣民。

被問到她先前提名記者會所提到「無懼之人」這句話的背後意涵，Kolas Yotaka表示，這代表在花蓮有很多人處在恐懼之中，連表達不同的意見，都怕被盯上、被清算，這是非常不健康的。當在花蓮連公開表達自己的政治理念，或對縣政有任何一點的批評，都成為一種不可能，這根本跟戒嚴時代一樣可怕。花蓮人必須要走出這樣一個恐懼、必須終結這樣一個恐懼。而她無所懼怕，希望花蓮可以更好。

Kolas Yotaka舉了個實例，她說跑行程過程中，遇到相當多支持者私下表示，會支持她、投票給她，但是不能站出來支持，因為背後有壓力，代表這些恐懼是相當真實的。

最後，Kolas Yotaka強調，花蓮是一個很美的地方，請讓它變回它原本該有的樣子。讓花蓮成為一個可以自由呼吸的地方，是一個可以真正享受山、海、溪流自由奔放的一個縣，讓大家可以在這裡自由的生活。

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